[Nintendo Direct] Devenez une icone de la mode avec Fashion Dreamer

Fashion Dreamer 09/02/2023

Si vous avez connu la DS et la 3DS, vous avez surement vu les jeux de simulation de vie ou de style comme La Maison du Style. Découvrez le nouveau jeu de Marvelous (connu pour la série No More Heroes) : Fashion Dreamer.Dans Fashion Dreamer, vous êtes un influenceur/une influenceuse qui doit trouver et expérimenter son style. Votre objectif est de devenir la nouvelle Icone de la mode.Le titre s'offre une dimension sociale. En plus de votre apparence, vous pourrez ainsi vous inspirer, liker les tenues des autres personnes, ainsi que les relooker.Puisque c'est vous la nouvelle icone de mode, vous pourrez choisir votre propre style parmi 1000 options pour vous rendre unique.Vous vous lassez de vos créations ! découvrez la version en ligne vous permettant d'exporter votre style aux autres joueurs.Serez vous la nouvelle icone de mode ? Découvrez le en 2023 (sans plus de précision) dans Fashion Dreamer, en exclusivité sur Switch