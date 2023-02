[Nintendo Direct] Fantasy Life est de retour sur Nintendo Switch !

Galerie images 09/02/2023

























Level-5 a été présent assez fortement et ce sans trop que l’on s’y attende au cours du Nintendo Direct. Outre l’annonce d’un nouveau jeu Professeur Layton, la société japonaise a également annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu dans l’univers de Fantasy Life : Fantasy Life i: The girl who steals time.Dans ce nouvel opus, vous pourrez ainsi voyager entre le passé et le présent et agencer votre île comme bon vous semble, un peu à la façon d’Animal Crossing: New Horizons. Cela dit, le gameplay reste sensiblement le même que sur 3DS.Cependant, aucune date précise n’a été révélée pour le titre, qui sortira au cours de l’année 2023, sans plus de précisions.