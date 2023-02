[Nintendo Direct] Nintendo annonce un DLC payant en 2 vagues pour Splatoon 3

Découvrez le pass d'extension pour Splatoon 3 ! (Nintendo Switch) 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au printemps 2023, les joueurs nostalgiques du premier jeu Splatoon pourront retrouver Chromapolis, la cité du premier opus, dans le cadre de la première vague d'un DLC payant pour le jeu Splatoon 3.On n'est pas trop sûr de l'intérêt de cette première vague "Chromapolis" pour le moment, car il semble que ce n'est qu'un sympathique hommage à Splatoon, en retrouvant les personnages du jeu comme les différents vendeurs des boutiques de Chromapolis, et même les Calamazones qui mettront le feu à la place publique lors des Splatfests.Nintendo a aussi dévoilé une vague 2, la "Tour de l'Ordre", qui devrait être un peu plus exhaustive comme addition au jeu avec une direction artistique un peu différente, comme s'il avait neigé à Cité-Clabousse. Aucune date de sortie n'a été donnée pour cette seconde vague.Les deux vagues font partie du même DLC, vendu pour la somme de 24,99€ (ou 35 CHF). On attendra un peu avant de se faire un avis, ce qu'on a vu pour ce DLC Splatoon 3 nous laisse un peu sur notre faim pour le moment.