[Nintendo Direct] Castlevania prépare son arrivée dans Dead Cells

Dead Cells: Return to Castlevania - Switch Trailer 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le très apprécié roguelite Dead Cells des bordelais de chez Motion Twin s'offre un crossover de légende avec la série phare de Konami : Castlevania.A vous de découvrir le château de Dracula en compagnie d'Alucard et de Richter Belmont pour combattre les monstres, la Mort et le très célèbre vampire. Les armes mythique comme le "Tueur de Vampire" seront également de retour, tout comme la musique de la série.Ainsi, 51 pistes de la série et 12 originales rythmeront vos combats acharnés. En reprenant les mécaniques de la série originale, Dead Cells ajoute sa touche à la série Castlevania, pour le plus bel effet.Le DLC payant Dead Cells : Return to Castlevania sera disponible dès le 6 mars sur Switch. Les précommandes sur l'eShop sont ouvertes dès aujourd'hui.