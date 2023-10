Nos premières heures avec Super Mario Bros Wonder

Un nouvel arc narratif pour Mario !

Un cours d'agronomie

Un peu d'aide avec les badges

Mario un jour, Mario toujours

Un niveau, deux niveaux, trois niveaux...

Super Mario Bros. Wonder - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 10/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Point de princesse à sauver dans Super Mario Bros. Wonder ! En effet, c'est ici le Prince Florian qui a besoin d'un sérieux coup de main : le leader des Poplins est en effet une sorte de ver qui est bien mal quand Bowser s'invite à une de ces fêtes dont les personnes royales ont le secret !Le Prince Florian avait en effet invité la Princesse, Mario, Luigi, Toad et bien d'autres à une immense fête. Mais quelle ne fut pas la surprise de tout ce petit monde de voir débarquer Bowser, bien décidé encore une fois à jouer les trouble-fêtes.L'objet du litige, cette fois, est une nouveauté dans l'univers Super Mario : les Fleur Prodige. Bowser en vole d'ailleurs une dans la cinématique d'introduction qui lui permet de ne faire plus qu'un entre le château du prince Florian et lui-même. Imaginez donc une telle horreur : le prince Florian implore Mario et ses amis de lui venir en aide, mettant toute sa bonne volonté à disposition pour leur apporter son assistance, à la hauteur de ses capacités.Dans Super Mario Bros Wonder, oubliez les étoiles à collectionner : cette fois-ci, nous sommes à la recherche de Graines Prodiges. Ces Graines jouent le rôle des étoiles ou des shines d'antan pour nous permettre de progresser dans les mondes et accéder à de nouveaux niveaux.Chaque niveau recèlera ainsi une ou plusieurs fleurs à trouver, sortes de niveau dans un niveau qui se termine par l'obtention d'une Graine Prodige. Ainsi, dans le premier niveau, Premiers pas au Royaume des Fleurs, on aura la possibilité de trouver deux Graines Prodige. Chaque monde contient sa propre variété de graines, de sorte qu'il est nécessaire de parcourir quelques niveaux dans chaque monde pour espérer débloquer un passage vers la suite de l'aventure.Le premier niveau est d'emblée l'occasion pour nous de découvrir les grandes nouveautés de cet épisode : le gameplay de Mario Eléphant, la musique parfaitement en adéquation avec le niveau, et le concept de Fleur Prodige à trouver pour déclencher une scène spéciale dans le niveau à l'issue de laquelle vous récupérerez la Graine Prodige correspondante.Ca fonctionne vraiment bien : on est d'emblée emmené dans un nouvel univers, avec un style soigné où même l'arrière-plan s'anime. Il est loin le background un peu vide de Super Mario 3D Land, par exemple, où on avait une impression de vide derrière nous !Lors de votre partie, vous pouvez porter un badge que vous obtenez de différentes façons : il vous est soit offert, soit gagné à l'issue d'un niveau spécial. Des dizaines de badges sont disponibles, certains très utiles et d'autres parfaitement dispensables : le premier d'entre eux est le Parachapeau, qui vous permet de transformer votre casquette en parachute pour ralentir votre chute.Au cours de votre aventure, vous compléterez votre collection avec différents badges, certains sont des Badges action qui ont pour effet d'apporter un petit plus à votre personnage comme faire un saut puissant avec le badge Grand saut accroupi, nager plus vite et ainsi pouvoir nager à contre-courant avec le badge Coup de dauphin, etc.Parmi les Badges bonus, vous pourrez par exemple recevoir plus de pièces après avoir éliminé un ennemi grâce au badge Gratification, avoir un super champignon dès le début du niveau avec le badge Champignon gratis, où avoir une petite notification avec le badge Détecteur.Vous aurez la possibilité de changer de badge à chaque début de niveau, ou bien après chaque mort de votre personnage. Sur la carte du monde, et il faudra parfois explorer en détail le hub du monde en question, vous pourrez découvrir des "Défis badge" comme "Défi badge : saut d'escalade 1" qui en quelques secondes vous initie au rebond contre le mur pour peur que par la suite vous vous équipiez de ce badge-là !Le choix du personnage n'a pas d'importance : vous pouvez choisir entre Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad jaune, Toad bleu, Toadette, 3 couleurs de Yoshi et Crottin. Ces deux derniers sont un peu spéciaux dans le sens où ils ne subiront aucun dommage : idéal pour les plus jeunes joueurs qui découvrent les jeux de plateformes, mais le commun des joueurs choisira l'un des 7 premiers personnages.Sachez qu'aucun n'a d'aptitude spéciale : tous se comportent exactement de la même façon, ce qui sera donc différent d'un jeu comme Super Mario Bros 2, pour ne citer que lui. Dans Super Mario Wonder, vous ne pourrez compter que sur les badges pour changer quelque peu vos aptitudes, et ce de la même façon pour tous les joueurs.Dans le cadre de cette preview, on a bien sûr essayé différents personnages : il est possible de changer de personnage via l'écran de pause sur la carte du monde, en appuyant sur +. Ce menu permet aussi, dans les Options, de changer la configuration de certains boutons, comme basculer des boutons Y/B pour Courir/Sauter à B/A, ou modifier le bouton de frappe au sol.Les niveaux s'enchaînent mais ne se ressemblent pas dans Super Mario Wonder. On se réjouit du soin apporté aussi bien aux cartes du monde qu'aux différents niveaux qu'on nous invite à découvrir. Certains valent certes plus le coup que d'autres, par leur longueur ou leur difficulté : cette dernière est indiquée avec une représentation sous forme d'étoiles pour expliquer si le niveau est difficile ou non. Le panneau qui donne des infos sur les niveaux indique aussi le nombre de Graines Prodige à trouver.Vous ne pourrez considérer un niveau comme vraiment terminé qu'une fois toutes ses Graines Prodige récupérées, mais aussi après avoir mis la main sur toutes les pièces violettes. Il s'agit d'une autre monnaie qui vous permet d'acheter des choses au Bazar de Poplin, une chaîne de supermarchés présente dans tous les mondes et qui vous permet d'acheter moyennant quelques dizaines de pièces violettes des Graines Prodiges, des Badges, des Champignons 1UP ou des Tampons.Dans les premiers niveaux que nous avons parcourus, nous avons été séduits par l'originalité des niveaux ou des objectifs que nous devons accomplir : parfois, il faudra s'appuyer sur l'agressivité des adversaires du niveau pour progresser, comme dans "Cours, cours, Coursératops" où un sorte de buffle nous fonce dessus dès qu'il nous voit. Dans "Vallon des Globallons", on joue avec ces ennemis qui gonflent puis se dégonflent en fonçant dans une direction donnée.On retrouve dans ces différents mondes ce qui fait le charme des jeux Mario : par exemple, on glisse sur la Patinoire Taptou, on retrouve un thème connu avec un des intermèdes, "Récital Végétal" qui est un moyen facile et mignon de nous donner une Graine Prodige sans trop d'efforts !