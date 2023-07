Les sorties Nintendo Switch de juillet 2023

The Legend of Heroes : Trails into Reverie : 7 juillet

Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg : 13 juillet

Manic Mechanics – 13 juillet

Pikmin 4 : 21 Juillet

Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons : 27 juillet

Disney Illusion Island : 28 juillet

La plage peut attendre : Il y a tant de sorties sur #NintendoSwitch en juillet 2023 qu'on avait bien besoin d'un Guide pour repérer les plus intéressants d'entre tous ! Voici notre sélection du mois #Pikmin4 #LegendOfHeroes #AtelierMarieRemake #Manicmechanics #doubledragon... pic.twitter.com/cdv2e6QauM — Puissance Nintendo (@pnintendo) July 1, 2023

The Legend of Heroes : Trails into Reverie

The Legend of Heroes: Trails into Reverie - Story Trailer - Nintendo Switch 30/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg - Announcement Trailer (Nintendo Switch) 30/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Manic Mechanics

Manic Mechanics - Announcement Trailer - Nintendo Switch 30/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 4

Pikmin 4 arrive le 21 juillet sur Nintendo Switch ! 30/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - Nintendo Switch Trailer 30/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disney Illusion Island

Disney Illusion Island - Nintendo Direct 2.8.2023 30/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en juillet 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :Le dernier opus de la série des Trails fait (enfin) son apparition après une sortie au Japon en 2020.Dans The Legend of Heroes : Trails into Reverie, vous suivez les aventures de 3 protagonistes : Rean Schwarzer, héros de la saga Cold Steel, Lloyd Bannings, protagoniste de Zero et Azure, et un personnage énigmatique surnommé "C", partageant le même nom que l'ancien leader du Front de Libération. Entre trahisons, retournements de situation, et stratégies, les 3 héros devront protéger leur monde.En plus d'un action RPG très riche, The Legend of Heroes : Trails into Reverie propose de suivre l'histoire des 3 protagonistes simultanément. Ce sera à vous de déterminez le destin des personnages et de découvrir les lieux de Zemuria. Un soin particulier a été apporté aux combats avec de nouvelles fonctionnalités telles que United Front. Cependant, étant l'arc final de la série, un nouveau joueur ne pourra pas comprendre l'histoire dans sa globalité.Saurez vous être à la hauteur du dernier chapitre des Trails ? Réponse avec The Legend of Heroes : Trails into Reverie dès le 7 juillet 2023.Le premier titre de la série Atelier, porté sur Playstation et Sega Saturn, fait son retour dans une version remasterisée : Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg.Bienvenue à la Royal Academy of Magic ! Marie, une élève en difficulté se voit confier l'accès à un atelier afin de réussir ses études. Pour obtenir son diplôme d'alchimiste, elle devra créer un objet qui impressionnera sa professeure. Marie devra donc améliorer ses compétences en alchimie, récolter des ingrédients, partir en exploration, combattre des monstres afin de réussir ses études.Plus qu'un simple remaster, Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg adopte des nouveaux design 3D, de nouvelles animations 2D, une meilleure maniabilité dans les déplacements, un nouveau mode Sans limites (permettant de jouer à votre rythme) ainsi que l'ajout de nouveaux événements.Parviendrez vous à obtenir votre diplôme d'Alchimiste ? Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg sera disponible à partie du 13 juillet sur Switch. Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct , Manic Mechanics est le nouveau jeu de l'éditeur 4J Studios.Les habitants de l'île d'Octane ont besoin de vous ! Il est temps d'enfiler votre salopette, de préparer vos outils et de devenir le meilleur garage de l'île. Votre mission est simple : réparez autant de voitures, de camions, de motos, de tracteurs, de mini-sous-marins (et même d'ovnis) que possible dans un temps limité.Inspiré des Overcooked, Manic Mechanics vous demandera d'établir une stratégie et de réfléchir à une coopération avec 3 autres joueurs en local, sans fil ou encore en ligne. Cependant, plus vite vous travaillez, plus le chaos se déchaînera. Des évènements comme des feux de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui disjonctent, des vaches qui se bousculent et des enlèvements par des extraterrestres vous demanderont de vous adapter en permanence.Votre clé à molette et votre équipe vous attendent avec Manic Mechanics dès le 13 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch.Annoncé depuis plusieurs mois, l'escadron d'exploration est fin prêt pour vivre de nouvelles aventures avec Pikmin 4.Suite à un atterrissage en catastrophe sur une planète inconnue, un vaisseau et son équipage sont portés disparus. Une équipe de sauvetage est ainsi envoyée afin de leurs porter secours. C'est ainsi que vous prenez part aux recherches tout comme à l'exploration de cette planète. Bien qu'inconnue, cette planète n'est pas inhabitée. Vous ferez ainsi la rencontre avec les Pikmin, des créatures en grand nombre et aux capacités étonnantes, et avec Otchin, un fidèle compagnon.Pikmin 4 reprend les mécaniques de la série telles que l'exploration, la collecte de Pikmin ainsi que l'affrontement de créatures. Pour cet épisode, quelques nouveautés sont également prévues. En plus du monde de la surface, vous aurez la possibilité d'explorer des grottes avec des monstres plus difficiles (coucou le monde souterrain de Tears of the Kingdom). De nouveaux Pikmin sont de la partie ainsi que la possibilité d'explorer le monde durant la nuit.Pikmin 4 préparera son atterrissage le 21 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch. Une démo gratuite est actuellement disponible sur le Nintendo Eshop. Si vous désirez en apprendre plus sur les origines de la licence, Pikmin 1 et Pikmin 2 sont également disponibles à l'achat sur l'Eshop et plus tard dans l'année en physique. Retrouvez les impressions de Pegasus Fred dans cet article , et un récapitulatif de tout ce que l'on sait sur Pikmin 4 dans ce dossier.Vous êtes un fan de beat them all ? La licence emblématique Double Dragon revient sur Switch avec Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons199X, une guerre nucléaire a détruit New York City. Les rues sont désormais en proie aux émeutes et aux crimes ! Billy et Jimmy Lee, refusant de baisser les bras, décident de débarrasser eux même leur ville de ces gangs.Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons vous plongent dans les premières aventures des héros iconiques de la sage a travers une histoire alternatives. Davantage conçu comme un Roguelite, chacune de vos aventures vous donnera une nouvelle dose d'action. Un système de niveau dynamique est également présent afin d'adapter la difficulté des missions au fur et à mesure. 13 personnages sont disponibles tout comme un mode 2 joueurs en coop locale. Chaque personnages possèdent ses propres caractéristiques et combos.Double Dragon, Double Dragon ! Billy et Jimmy, des jumeaux tellement différents (hommage aux connaisseur du dessins animés) ! Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons sera prêt pour la baston à partir du 27 juillet sur toutes les consoles, y compris Nintendo Switch. Mickey et ses amis sont de retour pour une toute nouvelle aventure dans Disney Illusion Island.L'île de Monoth court un terrible danger ! Mickey, Minnie, Dingo et Donald doivent se mettre en quête des 3 livres mythiques afin de sauver le monde.Dans ce jeu de plateforme classique, vous devrez triompher des énigmes et des boss afin de poursuivre votre aventure. Que ce soit en solo ou jusqu'à 4 joueurs en local, vous devrez traverser les différents biomes dessinés à la main pour découvrir ses mystères. Une bande son inédites ainsi que les voix originales des personnages sont également de la partie.Mickey et ses amis vous attendent dès le 28 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch.