[ND] Pigeons, Ferme, Monstres, Voiture ! Les indépendants sont au rendez-vous

Palia

Palia Official Trailer 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

MythForce

MythForce - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gloomhaven

Gloomhaven - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Silent Hope

Silent Hope - Nintendo Direct 6.21.2023 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Headbangers rhythm royale

Headbangers Rhythm Royale - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Penny's Big Breakaway

Penny's Big Breakaway - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mania Mechanics

Manic Mechanics - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED

Hot Wheels Unleashed 2 - Switch Trailer | Nintendo Direct 2023 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Edité par Singularity 6, Palia vous propose de reprendre votre souffle dans un monde époustouflant.Dans cette simulation de vie gratuit en multijoueur, vous découvrirez le village de Kilima ainsi que le monde qui l'entoure. Ce sera à vous de résoudre les mystères de l'ancienne civilisation, de tissez de nouvelles amitiés et de construire la maison de vos rêves. Vous aurez la possibilité de créer votre personnage tout comme de visiter les maisons de vos amis afin de découvrir ensemble le monde de Palia.Palia fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.Si vous aimez le design des dessins animées, voici MythForce, édité par Aspyr !Le maléfique Daedalus et ses hordes de monstres cherchent à prendre le pouvoir ! Afin de l'en empêcher, vous aurez pour mission d'explorer les cryptes et châteaux avec vos alliés. Victoria, la brave chevaleresse, s'unit à Rico, le séduisant roublard, Maggie la sage magicienne, et Hawkins, le chasseur mortel. Ensemble, ils forment une équipe légendaire : MythForce !Que ce soit en solo ou avec vos amis, le roguelike à la première personne mettra vos talents et vos stratégies à rude épreuve.MythForce fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.Une adaptation d'un jeu de plateau fait son entrée : Gloomhaven1000 capacités, 17 mercenaires, un jeu de rôle tactique à base de carte : voici Gloomhaven. Reprenant les caractéristiques d'un jeu de plateau, vous devrez affiner votre deck, établir des stratégies et définir des choix afin de mener vos mercenaires vers la fortune ou à la mort.Gloomhaven fera son arrivée le 18 septembre sur Nintendo Switch. Les éditions Mercenaires et Gold comportant plus de contenus sont disponibles par la suite en précommande.Marvelous présente leur dernière pépite : Silent HopeUn jour, une terrible calamité frappa le royaume. Le Roi utilisa une puissante magie pour déposséder le peuple de sa capacité à parler et se jeta dans l’Abîme. Sa fille, la Princesse pleura jusqu’à ce qu’elle se retrouve enfermée à l’intérieur d’une larme cristallisée.Des années plus tard, sept héros dénués de parole sortirent de l'Abîme et s'unirent pour retrouver le roi reclus.Dans cet action-RPG, vous devrez explorer l’Abîme et ses donjons en incarnant l’un des sept héros, possédant chacun un style de combat unique. Au fur et à mesure de vos expéditions, vous serez amenés à descendre de plus en plus profond dans l'Abime afin de défier les dangereux boss.Silent Hope fera son entrée le 3 octobre sur Nintendo Switch.Souhaitez vous savoir à quoi pense un pigeon ? Réponse avec Headbangers Rhythm RoyaleDans ce battle royale, vous et 29 autres joueurs pigeons se livreront bataille lors de défis rythmiques afin de couronner le maître de Headbanger.Dans ce jeu surprenant, vous affronterez vos amis et les autres joueurs à travers une série de mini-jeux musicaux. La personnalisation et votre pigeon et la possibilité d'affronter des joueurs en cross-plateforme sont de la partie.Laissez le pigeon en vous s'emparer de la victoire avec Headbangers Rhythm Royale le 31 octobre sur Nintendo Switch.L'équipe de Sonic Mania revient avec un nouveau titre : Penny's Big Breakaway.Vous incarnez Penny dans le monde joyeux et coloré de Macaroon. Lors d'une audition devant l'Empereur, une ficelle cosmique change le Yo-Yo de l'héroïne en une créature vivante pleine de dents. Afin de prouver son innocence, Penny part avec son nouvel ami en recherche de réponses tout en fuyant l'armée de manchots de l’empereur. Heureusement que vous êtes une artiste de rue sachant réaliser des combots de glisse.Penny’s Big Breakaway fera son arrivée début 2024 sur Nintendo Switch.Le garage a besoin de vous dans Mania Mechanics !Vous, et 3 amis mécanos avaient pour mission de réparer les véhicules des habitants de l'île d'Octane. Que ce soit voitures, camions, motos, tracteurs, sous-marins, ovnis, rien ne résiste à vos clés à molette. Plus les réparations sont rapides, plus votre renommé et score seront élevés.A l'instar de Overcooked, le titre en coopération vous propose de venir à bout d'une série de mission. Vous et vos amis devraient se synchroniser afin de pouvoir réparer les véhicules tout en gérant les différentes situations comme des feux de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui disjonctent, des vaches qui se bousculent et des enlèvements par des extraterrestres.Manic Mechanics fera son arrivée en exclusivité console le 13 juillet sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.Les moteurs sont sur le point de démarrer avec HOT WHEEL UNLEASHED 2 -TURBOCHARGEDAu programme : plus de 130 véhicules, des Monster Trucks, plus d'environnements, plus de figures, plus de cascades, plus de créativité dans la création des circuits et une toute nouvelle histoire.Que ce soit en solo, contre des amis ou en ligne, vous pourrez concourir pour être sur la première marche du podium. Jusqu'à 12 joueurs peuvent s'affronter en ligne.HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED sera sur la ligne de départ dès le 19 octobre.