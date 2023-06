[ND] Le remake de Star Ocean: The Second Story R confirmé pour une sortie le 2 novembre 2023

Le 2e épisode de la franchise Star Ocean passe donc par la case remake et arrivera sur Nintendo Switch, Playstation 4 et 5 et PC Steam le 2 novembre 2023. Considéré comme l’un des meilleurs RPG de la première console de Sony et un épisode des plus solides de la saga, c’est donc une excellente nouvelle de voir débarquer ce titre sur Nintendo Switch. Se déroulant vingt ans après l’histoire du premier opus, ce RPG nous permet de suivre le jeune Claude C. Kenny téléporté par erreur sur une planète au bord du chaos. Il vous faudra trouver les moyens nécessaires pour rentrer chez vous tout en venant en aide aux autochtones. Vous aurez le choix de choisir entre Claude et Rena Lanford, et vous aurez l’occasion de croiser une douzaines d’alliés potentiels pour vous accompagner sur votre route afin de former une équipe de choc.









Oubliez les graphismes de l’époque, nous avons droit à un ravalement graphique poussé entre graphismes 2D et 3D, avec quelques effets pixélisés rappelant quelque peu Octopath Traveller. Certes, le gameplay trahit quelque peu son ancienneté par un certain classicisme (on avance de ville en ville, de donjon en donjon et on acquiert de l’expérience et des compétences pour devenir de plus en plus fort). Le titre a son lot de quêtes secondaires. Mais la spécificité de la franchise Star Océan à l’époque de sa sortie était de proposer des combats en temps réel, que l’on retrouvera bien évidemment dans cette remasterisation.





Si le lancement des combats reste globalement aléatoire, vous aurez à gérer votre personnage principale tandis que les autres membres de votre groupe (jusqu’à trois) sont gérés par l’IA. Il est encore un peu tôt pour vérifier si les six options de stratégies prédéterminées pour gérer vos alliés sont reproduits à l’identique ou si quelques variations ont été imaginées pour cette cuvée 2023. Nul doute que ce type de jeu devrait grandement attirer les fans de RPG à l’ancienne et aider à faire basculer encore plus les anciens possesseurs de 3DS sur Switch.



STAR OCEAN THE SECOND STORY R | Bande-annonce de présentation 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il sera intéressant de comparer les ventes de cette nouvelle version par rapport à la sortie originale, car si la Saga Star Ocean a été un succès au Japon à l’époque avec plus de 700 000 copies, le titre a eu du mal à se démarquer suffisamment en Occident. C’est donc une nouvelle chance qui lui est donné. Un gameplay efficace, un contenu assez généreux, des retouches graphiques modernes, voilà de quoi bien occuper les fans même si, vous avez pu le constater avec les annonces de ce Nintendo Direct, la concurrence va être chargée à cette même époque sur Switch.





Découvrez de nouveaux mécanismes de combat, des voix japonaises et anglaises, des musiques originales et réarrangées, des voyages rapides et bien plus encore ! Découvrez la version définitive d'un JRPG classique mais modernisé, parfait pour les nouveaux venus comme pour les fans de longue date.

Le jeu devrait voir ses textes localisés en français, comme pour la version d'origine.







Source : Square Enix