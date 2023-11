Test de Star Ocean the second story R : Le J-RPG dans toute sa splendeur

Deux héros pour une grande épopée !

Une exploration des plus jouissives

Un système de combat dynamique et d’évolution des personnages complet

Nous sommes ici dans un jeu en 2,5D où les héros pixelisés en 2D, évoluent dans un monde en 3D.Après une magnifique cinématique d’introduction dans l’espace, nous sommes redirigés vers le menu principal. Là nous avons le choix entre les doublages en anglais ou en japonais, nous donnant la sensation d’écouter un animé, et entièrement sous-titré en français. Le titre nous donne la possibilité entre trois difficultés selon que l’on souhaite plus profiter de l’histoire ou de la tacticité des combats.Enfin, nous pouvons sélectionner quel sera notre personnage principal tout au long de l’aventure, entre Claude et Rena. Pour aller encore plus loin, on nous propose même de sélectionner le type de voix de notre héros et le design de son portrait évènement : soit le portrait original de la version PS1, soit celui de la PSP, soit celui que propose ce remake.Ces premiers préparatifs effectués, l’aventure commence. Selon que l’on choisisse Claude ou Rena, l’histoire ne débutera pas de la même manière. Pour le premier héros, officier de la fédération en l’an 366 du calendrier spatial, il se retrouve lors d’une mission avec son équipe, propulsé par accident sur une planète mystérieuse apparemment sous-développée et dont les habitants seraient des autochtones étrangers à la technologie actuelle.Quant à la seconde, vivant depuis toujours sur cette fameuse planète dans le petit village d’Aria, elle décide d’aller se balader dans la forêt sacrée, faisant fi des recommandations de sa mère concernant les monstres qui sévissent et les animaux qui ont perdu la tête. Et c’est lors d’une attaque de l’un d’eux contre la jeune fille puis d’un sauvetage, que Claude et Rena se rencontrent.Rena considère Claude comme le Héros de la Lumière venu sauver son monde, alors que ce dernier cherche un moyen de rentrer chez lui. Ce n’est qu’après que Rena lui ait raconté l’histoire de la météorite écrasée trois mois auparavant sur la planète, surnommée par la population le “Globe de la Sorcellerie” à cause des ennemis apparus quelques temps plus tard, que Claude accepte de mener l'enquête. Il y voit ainsi un moyen de pouvoir retrouver les siens.Ainsi, leur destin s’entremêlent, ils partent ensemble pour un incroyable périple mais dont les évènements diffèrent en fonction du héros principal choisi. Ils rencontrent également sur leur route des compagnons qui peuvent les accompagner ou pas, toujours en fonction de ce choix de départ et des affinités de chacun.Outre une histoire épique à découvrir, ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà, le monde à explorer est vaste. Et selon l’immersion voulue, il est possible de faire apparaître ou disparaître la mini-carte en bas à droite de l’écran, d’une simple pression du bouton +.Nous sommes face à trois types d’exploration : le monde, les donjons et les villes.Le monde se présente sous forme de map façon small-world, où nos héros au design chibi, ont l’air de géants traversant les collines et les forêts afin de se rendre d’un point A à un point B selon les quêtes. Évidemment, ce beau paysage en version miniature peut être exploré en long et en large puisque nous pouvons y croiser des monstres, dont je parlerai plus bas, trouver de fabuleux trésors et même nous arrêter pour pêcher aussi longtemps que nous le souhaitons afin d’attraper le plus gros poisson possible. Quant aux coffres que l’on déniche, ils sont de différentes couleurs afin de nous indiquer à l’avance quels types d’objets ils renferment.Les villes, cette fois-ci de taille normale, peuvent également être visitées à notre gré. Considérons ici les habitants comme particulièrement chaleureux puisque nous pouvons entrer dans toutes les maisons, découvrir chaque pièce pour éventuellement trouver là encore des trésors et enfin converser avec les résidents, ce qui peut nous en apprendre plus sur la planète où nous sommes ou le chemin à suivre pour nos aventures.C’est dans les villes que nos héros peuvent également faire leurs emplettes, acheter/vendre leurs équipements et les divers objets de soins ou se reposer dans des auberges pour regagner leurs points de vie. C’est également ici que l’on nous propose diverses quêtes annexes.Enfin, nous pouvons effectuer des Actions Personnalisées. Dans cette situation, notre héros choisi se sépare du reste du groupe afin de discuter avec certains personnages jouables ou non jouables, indiqués par les initiales AP. Lors de ces interactions, nous avons des choix à faire, dans nos réponses par exemple, qui ont un impact sur l’affinité que le héros entretient avec ses amis. Cela peut renforcer une amitié, créer des tensions voire même faire naître des histoires d’amour.Les donjons pour finir sont les lieux spécifiques à fouiller, comme une forêt ou une mine, en lien avec l’histoire, grouillant d’ennemis avec un boss à la clé. Généralement, nous avons un point de sauvegarde manuelle en début et fin de donjon. En effet, à part dans les villes et les donjons, nous ne pouvons pas sauvegarder manuellement n’importe quand. Là encore, des coffres sont disséminés un peu partout, d’où l’intérêt de tout explorer.Les voyages peuvent cependant paraître longs et redondants, surtout lorsqu’on doit effectuer des allers-retours dans certaines villes. Fort heureusement, il existe un système de voyage rapide vers les lieux déjà visités ce qui nous fait gagner du temps.Maintenant, qu’en est-il des combats et du système d’évolution des personnages ?Dans Star Ocean the second story R, le combat commence lorsque le héros entre en contact avec les monstres, représentés par un nuage de couleur, avec une paire d’yeux. Les couleurs varient en fonction de la difficulté de l’ennemi, allant du vert au violet puis au rouge. Ces nuages sont présents sur la carte du monde et dans les donjons, mais il n’y en a pas dans les villes. Pour monter en niveau et en puissance, nous ne sommes jamais à court de monstres.En revanche, il vaut mieux faire en sorte de croiser nos ennemis soit en face à face, soit par derrière. Dans le dernier cas, ils sont sonnés en début de combat et nos héros peuvent les frapper plusieurs fois avant qu’ils ne réagissent. A l’inverse, si les ennemis nous voient et arrivent à nous toucher par derrière, ce sont nos protagonistes qui seront sonnés et qui devront subir les assauts adverses.Il est même possible d’attirer à nous plusieurs groupes de monstres. A ce moment-là, nous devons les combattre les uns après les autres sur plusieurs batailles à la suite. Jusqu’à cinq maximum possible.Le système de combat est très dynamique. Les attaques se font en temps réel. Elles peuvent être normales ou spéciales et il existe une action d’esquive/contre-attaque qui, lorsqu’elle est réalisée au bon moment, permet à notre héros de se placer automatiquement derrière son attaquant et de le frapper dans le dos ce qui provoque des dommages considérables. Il est d’ailleurs facile d’esquiver correctement puisque le monstre change de couleur pour montrer qu’il est sur le point de charger. En revanche, si nous loupons l’occasion et que nous réagissons trop tard, nous risquons de nous retrouver sonnés et donc temporairement à la merci de l’ennemi. L’inverse est vrai pour ces derniers également. Ils ont une valeur de bouclier qui, lorsqu’elle se brise, les sonne et les rend totalement vulnérables à nos frappes.Jusqu’à quatre personnages peuvent prendre part au combat. Nos alliés bougent indépendamment et réagissent en fonction de la stratégie que nous avons mis en place en amont. Par exemple, Rena soigne et Claude protège si on a donné à chacun la priorité sur ces actions. Évidemment, il est aussi possible d’une simple pression de touche, de changer de personnage en cours de combat puisque chacun possède ses propres pouvoirs. Attention cependant à bien vérifier leur barre de vie car la mort peut survenir au moment où on s’y attend le moins. Et si défait il y a, nous recommençons au dernier point de sauvegarde.Enfin, il existe aussi la fonctionnalité Assaut qui permet, une fois la jauge d’Assaut remplie, de faire venir temporairement dans la mêlée d’autres alliés, ce qui peut être décisif pour l’issue du combat.Pour finir, vaincre des monstres, tout comme résoudre des quêtes, nous fait gagner de l’expérience et monter de niveau. Ainsi, nous pouvons améliorer les compétences et pouvoirs spéciaux de nos héros. Cela peut cependant ne pas être simple car le panel est très large et il peut être difficile de faire le bon choix pour optimiser au mieux nos personnages.