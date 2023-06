[ND] Bonne pioche pour la Switch, Vampire Survivors arrive courant août 2023

Si les premières images peuvent se révéler peu engageantes, ne vous y trompez pas, c’est son gameplay qui compte, car il se montre particulièrement addictif. Votre mission est simple : mourir mais si possible en tenant au moins 30 minutes. Une affaire clairement pas simple car c’est un véritable déluge de monstres qui vont s’abattre sur vous pour vous faire passer à trépas en un claquement de doigt.





Choisissez votre héro et combattez tout en améliorant votre équipement afin de tenir ces fameuses 30 minutes. Vous déplacez votre personnage que vous voyez de dessus et vous allez affronter un bestiaire complet : araignées, zombies, squelettes, momies…..qui vont littéralement vous submerger l’écran de votre Switch (on reste un poil inquiet au niveau de la fluidité d’ensemble car ce sont bien des dizaines voir des centaines d’ennemis qui vont apparaître).





Pas la peine de chercher un scénario, c’est de l’action brute, prise en main immédiate et parties qui s’enchaînent. Clairement d’inspiration rétro au niveau de son graphisme, on ne vous conseille pas trop d’y jouer juste après une partie de Tears of Kingdom pour ne pas faire saigner vos yeux. Mais les fans hardcore du Die and retry et autres titres de survie ont un challenger de poids avec ce Vampire Survivors.





Au départ, vous avez accès à un choix relativement limité de combattants mais vos performances devraient vous permettre au final de débloquer une quarantaine de personnages, certains classiques (« les Normaux ») et d’autres beaucoup moins humains (« les secrets »). Divers DLC dans le jeu original ont apporté également des personnages aux pouvoirs quasiment divins.

Chaque personnage possède sa panoplie d’armes plus ou moins utiles selon le moment : dagues, fouet, pistolets à plasma, bombes. Mais là où cela se joue stratégique, c’est que vous aurez de nombreux objets à récupérer, alternant entre de nouvelles armes et des objets passifs. Mais votre stock utilisable sera limité car vous n’aurez que 2 lignes de six emplacements affichées en haut à gauche de votre écran, la ligne supérieure étant réservée à vos armes, celle inférieure aux objets passifs. Il faudra donc opter pour les armes les plus intéressantes (six max donc), qui ne pourront évoluer pour la plupart que si vous possédez l’objet passif lui correspondant.





Chaque niveau gagné vous permet de choisir un objet parmi une sélection aléatoire, le choisir plusieurs fois vous permettra de l’upgrader progressivement à son niveau max. Une fois poussée au niveau max et avec l’aide de son passif correspondant dans votre inventaire, vous allez pouvoir le faire évoluer. Mais il faut en plus récupérer un coffre au trésor laissé par un boss ou des ennemis de niveau supérieur pour pouvoir faire évoluer votre arme. Seul hic, c’est qu’il faudra attendre au moins les dix premières minutes de jeu avant de pouvoir faire évoluer votre arme.





Nous avons donc un jeu très tactique, nécessitant beaucoup de doigté et de réflexes. Avant d’avoir une bonne compréhension des meilleures associations à avoir dans votre inventaire, vous allez engranger quelques parties.





Le jeu bénéficie d’une communauté assez active et de nombreuses aides sur le Net sont disponibles pour vous conseiller sur la plupart des sujets. En effet, vous risquez de crier d’effroi en voyant la mort s’approcher de vous et vous serez heureux de pouvoir compter sur quelques astuces pour retarder l’échéance.



Même si Vampire Survivors ne vous a pas marqué plus que cela durant ce Nintendo Direct, ne le sous-estimez pas car c’est typiquement le genre de jeu qui ne paie pas de mine et qui pourtant fait mouche quand on commence à y goûter. Pour le moment son tarif eShop n’est pas connu, il faut s’attendre à un probable tarif aux alentours de 4,99 € si l’on reste dans les prix pratiqués sur les autres plateformes.