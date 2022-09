Disney Illusion Island, le retour de la famille Mickey sur Switch

C'est une exclusivité Switch et il faut reconnaître que ce titre développé par Dlala Studios, les développeurs de Battetoads 2020, nous intéresse au plus haut point. Des graphismes très fins et bien animés globalement fidèles à la direction artistique prise ces dernières années pour encanailler Mickey et ses amis, un gameplay lorgnant vers Rayman Legends, coopératif jusqu'à quatre de type plateforme, ce Disney Illusion Island semble cocher toutes les cases pour s'ouvrir les portes de nombreuses chaumières et leurs progénitures fans de la célèbre souris, de sa comparse Minnie, de Donald et de Dingo.

Rejoignez Mickey et ses amis dans une quête pour explorer l'île mystérieuse de Monoth et récupérer trois livres mystiques pour sauver le monde du désastre !

Quelques informations autour du gameplay :





- Incarnez Mickey et ses amis - Choisissez votre personnage préféré et déverrouillez des capacités spéciales en réalisant des prouesses de plateforme de haut vol, en résolvant des énigmes amusantes et en affrontant des combats de boss épiques.

- Dévoilez les mystères de l'île Disney Illusion - Courez, nagez, balancez-vous et sautez à travers une île magnifique mais mystérieuse et découvrez des biomes riches, des personnages intrigants et des secrets cachés.

- Amusez-vous avec vos amis dans le jeu coopératif à quatre - Jouez en solo ou associez jusqu'à trois amis pour sauver l'île de Monoth dans le jeu coopératif à quatre joueurs en local. Faites équipe avec vos amis et utilisez des compétences uniques comme le saut à la corde, la grenouille sauteuse et le câlin qui donne du cœur.



- Faites partie d'un authentique dessin animé de Mickey - Vivez une toute nouvelle aventure de Mickey & Friends avec des animations dessinées à la main, une musique originale orchestrée et les voix des acteurs.

Disney Illusion Island - World Premiere Trailer - Nintendo Switch 09/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si le genre plateforme a déjà quelques stars de haut niveau, c'est un plaisir de retrouver Mickey et ses amis sur notre console, après nous avoir enchanté avec Castle of Illusion ou Epic Mickey. Après une longue absence, ce n'est donc pas sous la forme d'un remake mais bien par le biais d'une nouvelle création que Mickey revient exclusivement sur Nintendo Switch.





Pour le moment, le titre n'est daté que sur un vague 2023, espérons obtenir un peu plus de précision dans les prochaines semaines. La convention Disney D23 a permis à IGN de rencontrer les responsables de l'équipe de développement pour découvrir un peu plus la genèse de ce jeu.