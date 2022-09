Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway se lance le 7 octobre

On prend les mêmes et on recommence serait-on tenté de dire un peu trop vite. Il faut reconnaitre que GameMill Entertainment a de la constance après un Nickelodeon Kart Racers (2018) et Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix (2020), soit un titre tous les deux ans.



Reprenant la formule de ses prédécesseurs, Slime Speedway convoque 40 personnages jouables basés sur des personnages de diverses séries animées de Nickelodeon, connues sous le nom de «Nicktoons», pour participer à des courses de kart sur 36 circuits, à la fois en local avec écran partagé ou en ligne. La sortie du jeu est prévue pour le 7 octobre 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Microsoft Windows.

Peu de changements au niveau du gameplay, les joueurs doivent toujours rouler sur une piste et tenter de prendre la première place, en utilisant des objets éparpillés sur leur trajectoire pour gagner en vitesse, améliorer leur drift ou gêner leurs adversaires.

Le système "pit crew" de Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix est de retour, permettant aux joueurs d'équiper des personnages spéciaux avant chaque course pour leur conférer des capacités actives et passives. Ces capacités peuvent être activées une fois que le joueur a rempli un compteur en traversant une quantité suffisante de vase sur la piste. Jusqu'à 90 personnages d'équipage peuvent être déverrouillés dans Nickelodeon Kart Racers 3 : Slime Speedway.

Dernier aspect important, ce troisième opus recevra un doublage complet pour tous les personnages du jeu, ce qui n'était pas le cas sur les précédents opus. La date est désormais fixée et va arriver très vite : ce sera le 7 octobre 2022 à la fois en version physique et sur l'eShop, il est développé par le studio Bamtang Games.



Nickelodeon Kart Racers 3 - Official Gameplay Trailer 09/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les karts des personnages peuvent être personnalisés en utilisant une variété de pièces différentes, chacune affectant les statistiques de jeu du kart telles que la vitesse ou la maniabilité. Cette fois, un kart n'est pas lié à un personnage spécifique, vous pourrez donc prendre possession de n'importe lequel d'entre eux avec n'importe quel personnage, une possibilité fortement réclamée par les joueurs.