Pokémon GO : l'Ultra-Chimère Katagami fait son arrivée surprise

Les Ultra-Chimères ont débarqué dans Pokémon GO cet été et il ne fait pas de doute qu'elles vont continuer leur invasion dans les prochaines à l'occasion de la nouvelle saison.Les choses s'accélèrent dès ce mardi avec l'arrivée d'une nouvelle Ultra-Chimère dans les Raids Pokémon GO : Katagami !L'Ultra-Chimère UC-04 Lame est un Pokémon de type Plante et Acier qui fait partie des Ultra-Chimères exclusives à Pokémon Soleil et Pokémon Ultra-Soleil. Et il vient de faire son apparition dans les Raids de niveau 5 en Asie. Il devrait être disponible en France dès 10h ce mardi.Pokémon GO est disponible gratuitement sur appareils Android et iOS.Source : TheSilphRoad