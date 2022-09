Nintendo annonce un Nintendo Direct pour ce mardi 13 septembre à 16h

Nintendo Direct du 13/09/2022 09/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous est pris pour ce mardi 13 septembre 2022 à partir de 16h, heure française, pour un nouveau Nintendo Direct d'une durée de 40 minutes au cours duquel Nintendo indique parler "principalement des jeux Nintendo Switch à venir cet hiver".Voici déjà le lien à surveiller demain à 16h, à l'heure du goûter :Et c'est sur Twitter que Nintendo a diffusé l'info :La vidéo sera disponible en direct sur YouTube à partir de 16h, et devrait donc nous permettre de faire le point sur le planning des prochains mois. Le fait que Nintendo utilise le terme "principalement" pourrait aussi nous ouvrir des perspectives sur l'année 2023 : on a pu lire ici ou là que Nintendo avait en effet de quoi nous abreuver en jeux sans problèmes, qu'il s'agisse de portages de jeux Zelda, ou de la trilogie Metroid Prime dans l'attente de MP4.On se donne donc rendez-vous ce mardi pour ne rien manquer de ce qui s'annonce déjà comme un moment historique pour Nintendo, avec un Nintendo Direct comme on les aime à partir de 16h !Au Royaume-Uni, Nintendo UK a décidé de ne pas diffuser le Nintendo Direct en live à 16h, mais le proposera ensuite, une fois la diffusion principale terminée, pour que le public puisse le consulter comme partout ailleurs dans le monde, a-t-on appris via NintendoLife . De cette façon, Nintendo respectera la période de deuil et de recueillement du peuple britannique suite au décès de la Reine Elizabeth II, jeudi dernier.