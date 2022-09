[Nintendo Direct] Préparez-vous à faire vos plus beaux swing dans Nintendo Switch Sports

Sorti le 9 mai dernier, Nintendo Switch Sports arrivait comme le successeur logique du très célèbre Wii Sports. On a depuis pu avoir des premières mises à jour avec notamment la version 1.2.0 qui apportait de nouvelles possibilités de gameplay. Cette mise apportera bien plus, car cette fois, le golf vient s’ajouter aux sports déjà présents. Au menu, 21 parcours de la série Wii Sports inclus avec la possibilité de jouer en multijoueur local ou à 8 maximum en ligne sur le même parcours dans le mode Golf éliminatoire. À chaque manque, les joueurs avec le plus de coups sont éliminés.Annoncée précédemment pour l’automne 2022, Nintendo partage son besoin de décaler cette sortie à l’hiver pour achever le développement.Ce sera donc au coin du feu que vous pourrez, seul ou avec vos amis, faire vos meilleurs swing !