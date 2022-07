Ca y est, la mise à jour Nintendo Switch Sports est disponible

The free summer update for #NintendoSwitchSports is available now!



La mise à jour estivale de Nintendo Switch Sports est maintenant active sur les serveurs de Nintendo et les possesseurs du jeu peuvent la télécharger dès à présent pour profiter des nouveautés annoncées la semaine dernière Sur Twitter, Nintendo of America rappelle aux joueurs la disponibilité de cette version 1.2.0 :Sur son site américain, Nintendo a publié les fameuses notes de version qui permettent de mieux comprendre les changements apportés au logiciel, au-delà des nouveautés annoncées la semaine dernière.Voici une traduction de ces notes de version.- Le football à un contre un et à quatre contre quatre peut désormais être joué à l'aide de la sangle de jambe.- Jeu mondial mondial : dans l'écran de sélection des sports, mettez en surbrillance Soccer et appuyez sur la touche X.- Jouer localement : sur l'écran indiquant comment tenir les manettes Joy-Con, appuyez sur le bouton +.- Jouer avec des amis : sur l'écran montrant comment tenir les manettes Joy-Con, appuyez sur le bouton +.- Un nouveau mode caméra a été ajouté. Pour l'utiliser, accédez à l'écran de sélection du sport, puis à Options → Paramètres utilisateur → Autre (pour le mode à deux mains uniquement).- La caméra peut désormais être réinitialisée pendant le jeu en appuyant sur le bouton X.- Les joueurs ne sauteront plus trop haut lors de coups de pied répétés, et il devrait également être plus facile de sauter à la hauteur maximale (pour le mode deux mains uniquement).- Vous pouvez désormais effectuer des attaques glissées, un mouvement coordonné où un joueur traverse le terrain avant de sauter pour smasher le ballon. Pour effectuer une attaque glissée, déplacez le stick de gauche à droite après avoir frappé le ballon. Ce mouvement est idéal pour prendre les adversaires au dépourvu.- Pour bloquer une attaque glissée, déplacez-vous rapidement vers l'adversaire qui s'apprête à smasher le ballon en utilisant le stick pour vous mettre en position.- Vous pouvez maintenant effectuer des services de fusée (on n'est pas du tout sûr de la traduction :p). Lorsque vous servez, lancez la balle en hauteur et frappez-la à son sommet pour effectuer un service-fusée.- La façon dont les quilles tombent a été ajustée.- Il est désormais légèrement plus difficile pour les quilles de tomber lorsque vous jouez en ligne droite.- Il est maintenant légèrement plus facile pour les quilles de tomber lorsque vous jouez avec une courbe.Jeu mondial :- Le rang S et le rang ∞ (rang de l'infini) ont été ajoutés aux ligues professionnelles.- Ceux qui étaient aux rangs A30 à A39 avant la mise à jour du logiciel seront déplacés aux rangs S0 à S9.- Ajout d'un paramètre permettant de désactiver l'affichage des surnoms et titres des adversaires. Ce paramètre se trouve sur l'écran de sélection du sport. Accédez à Options → Paramètres utilisateur → Autres.Renforcement des mesures contre les comportements perturbateurs.Jeu avec des amis- Lorsque vous créez une salle, vous pouvez désormais choisir de lui attribuer un identifiant de salle. Cela vous permettra de jouer des matchs en ligne même si votre adversaire n'est pas un ami.- Hôte :- Dans Créer une nouvelle salle, cochez l'option ID de salle (Inviter n'importe qui via l'ID). Notez l'ID de salle que vous voyez, puis sélectionnez OK.Remarque : votre ID de salle sera également affiché sur l'écran d'accueil des membres.- Donnez l'ID de salle aux personnes que vous souhaitez inviter dans la salle, puis attendez sur l'écran de réception des membres.Invités :- Appuyez sur le bouton + dans Joindre une salle, puis saisissez l'ID de la salle.Une nouvelle option de difficulté appelée Sélection automatique est disponible pour le bowling lorsque vous jouez avec des amis. Cette option mesure la compétence moyenne des joueurs participants pour définir la difficulté globale.- Une icône s'affiche désormais si la connexion d'un joueur devient instable pendant le jeu en ligne.- Si la connexion d'un adversaire devient instable, l'icône s'affiche également sur votre propre écran.- Si vous voyez souvent cette icône, veuillez consulter les conseils de dépannage des problèmes de latence en ligne proposés par Nintendo (en anglais).Icône en surbrillance indiquant une mauvaise qualité de connexion lorsque vous jouez au tennis dans Nintendo Switch Sports.- Un message s'affiche désormais lorsque la connexion de la manette Joy-Con devient instable pendant le jeu.- Si ce message apparaît souvent, veuillez consulter le guide de dépannage des problèmes de connexion Joy-Con de Nintendo of America (en anglais).Et n'oublions pas le mystique et récurrent :- Plusieurs problèmes ont été corrigés pour améliorer l'expérience de jeu.A lire aussi : notre test de Nintendo Switch Sports Avez-vous déjà essayé les petites nouveautés induites par cette mise à jour estivale de Nintendo Switch Sports ? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à venir recruter des compagnons de jeu sur notre serveur Discord