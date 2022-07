Nintendo Switch Sports : du nouveau dans une mise à jour calée au 27 juillet

La mise à jour gratuite d'été de Nintendo Switch Sports arrivera le 27 juillet. Vous pourrez disputer des matchs de football avec la sangle de jambe, faire de nouvelles actions au volley-ball et bien plus ! pic.twitter.com/jQcSW9H0Ya — Nintendo France (@NintendoFrance) July 22, 2022

Prêt à chausser vos crampons métaphoriques pour Spocco Square après avoir appliqué la mise à jour ? Dans les matchs de football à quatre contre quatre et à un contre un, vous pourrez utiliser une manette Joy-Con et un accessoire Leg Strap (inclus dans la version physique du jeu, et également disponible à l'achat séparément dans le My Nintendo Store et chez certains détaillants). Utilisez un mouvement de coup de pied dans la vie réelle et le jeu transformera vos mouvements en actions dans le jeu. De même, vous pouvez aussi bouger vos mains, comme si vous faisiez du jogging sur place, pour vous élancer dans le jeu. Si vous jouez de cette manière, vos coups de pied dans le jeu seront plus puissants.



Cette nouvelle mise à jour du jeu de sport de la Nintendo Switch ne s'adresse pas uniquement aux joueurs de Leg Strap. Vous pouvez aussi essayer de réaliser de nouveaux mouvements pour le volley-ball : l'attaque glissée et le service-fusée. Rendez vos coups encore plus imprévisibles ou prenez vos adversaires par surprise dès le début du match !



De plus, avez-vous déjà apporté votre meilleur jeu à la compétition ? Avec cette mise à jour, vous pouvez atteindre des niveaux encore plus élevés lorsque vous jouez en ligne dans la Pro League avec l'ajout des nouveaux rangs S et ∞. Lorsque vous n'êtes pas en train de faire des attaques, des swings ou des frappes pour les nouveaux rangs dans le matchmaking aléatoire, vous pourrez facilement rejoindre des matchs entre amis en utilisant les Room IDs.

