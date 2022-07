Marché européen : Nintendo s'en sort plutôt très bien sur le 1e semestre 2022

Le secteur du jeu vidéo en Europe au 1e semestre 2022

Ventes de jeux vidéo en Europe

Ventes de consoles en Europe

GSD (Games Sales Data) est un bilan statistique compilé par la fédération européenne des logiciels interactifs, l'ISFE, une structure basée à Bruxelles dont la vocation est de défendre les intérêts du secteur au niveau européen. Tous les grands éditeurs sont membres de cette association, parmi lesquels Nintendo, Sony et Microsoft côté fabricants-éditeurs, Activision Blizzard, Electronic Arts, Bandai Namco Entertainment ou Sega côté éditeurs, ou encore les associations nationales comme le SELL.Le site GamesIndustry a publié un article très intéressant sur la performance du secteur du jeu vidéo en Europe : avec des intérêts défendus dans plus d'une quinzaine de pays du Vieux Continent, il est important pour l'ISFE de mesurer les ventes afin de signaler aux pouvoirs publics et au public l'importance du secteur du jeu vidéo aussi bien d'un point de vue sociétal qu'économique.Et c'est justement cet aspect économique qui nous intéresse aujourd'hui, avec des données intéressantes au sujet de la performance du secteur du jeu vidéo en Europe sur le premier semestre 2022. Signalons de suite que même si Nintendo est adhérent de l'ISFE, la firme ne permet pas de mesurer la performance des ventes sur eShop, contrairement aux autres acteurs du secteur : un petit effort de transparence mériterait de disposer de données plus fiables sur la performance des jeux Nintendo, qui ne seront donc présents que grâce à leurs ventes en édition physique.C'est d'autant plus regrettable qu'en Europe, 68% des jeux vendus sont en fait téléchargés par les consommateurs (76% au Royaume-Uni mais 63% en France), il est donc très probable que les ventes de jeux Nintendo soient en fait plus importantes que ne le disent les statistiques, faute d'avoir accès aux ventes eShop. Un secret bien gardé qui nous empêche d'avoir une meilleure visibilité, donc.Les ventes de jeux sont en nette progression en 2022, +13,6%, à 76,1 millions de jeux vidéo vendus, 32 millions en édition physique, 44 millions en téléchargement. L'Allemagne est le premier marché européen avec 15,4 millions de jeux vendus, le Royaume-Uni suit en 2e position avec 14,3 millions d'unités, puis la France avec 10.2 millions : le marché français est donc le 3e marché européen seulement, en dépit d'une nette augmentation des ventes de 12,1% d'une année sur l'autre.En termes de jeux vendus, quelques titres tirent le marché vers le haut. Et parmi les éditeurs, Nintendo s'en sort très bien : Légendes Pokémon: Arceus est un des plus gros succès de l'année 2022, n°1 des ventes en Allemagne et en France sur le semestre. Au Royaume-Uni, c'est Elden Ring qui s'est imposé, et FIFA 22 en Espagne et Italie.Voici le top 20 des ventes de jeux vidéo en Europe pour la période courant du 1e janvier au 30 juin 2022, sur la base des chiffres physique+digital quand ils sont disponibles. Cela explique le rang obtenu par Pokémon Arceus, qui aurait eu une bien meilleure position si on avait eu accès aux données de ventes numériques de Nintendo :1 - Elden Ring (Bandai Namco)2 - FIFA 22 (EA)3 - Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)*4 - Grand Theft Auto 5 (Rockstar)5 - LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros)6 - Horizon: Forbidden West (Sony)7 - Gran Turismo 7 (Sony)8 - Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*9 - Red Dead Redemption 2 (Rockstar)10 - Nintendo Switch Sports (Nintendo)*11 - Mario Party Superstars (Nintendo)*12 - Kirby and the Forgotten Land (Nintendo)*13 - NBA 2K22 (2K Games)14 - F1 2022 (Codemasters)15 - Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo)*16 - Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft)17 - Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)*18 - Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard)19 - Far Cry 6 (Ubisoft)20 - Just Dance 2022 (Ubisoft)* Données de ventes en téléchargement non connuesIntéressons-nous maintenant à la performance des constructeurs : le premier semestre est une période compliquée pour les fabricants, avec une baisse de 21% des ventes de consoles largement imputable à Sony qui sur la période a eu bien du mal à approvisionner le marché en Playstation 5 et a donc vu ses ventes s'effondrer de 44%.Parce que pour Nintendo, ce n'est pas mal du tout : la Switch a vu ses ventes augmenter de 7%, une progression qu'on constate aussi chez Microsoft avec 9% de progression par rapport à l'an dernier.Les vendeurs d'accessoires font la grimace avec une baisse de 4.2% du chiffre d'affaires réalisé en Europe, cela représente néanmoins 8.6 millions d'accessoires vendus, parmi lesquels on a la DualSense de la PS5 dont les ventes ont augmenté de 53%.Vous aimez les chiffres ? Alors ne manquez pas la rubrique l'Eco de la semaine , notre chronique hebdomadaire consacrée à l'actualité économique du secteur du jeu vidéo, animée par Taran.Source : GameIndustry.biz