Les prochains starters Pokémon en peluche !

Thibault nous partageait hier la version orchestrale de la bande originale de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Aujourd’hui, voici les images des premiers produits dérivés issus directement de cette 9e génération : les starters en peluche !Si vous faites partie de ceux qui se torturent l’esprit à savoir « quel starter vais-je choisir? », peut-être qu’à la vision de ces mignonneries matérialisées vous aurez un peu plus de pistes. Certains choisissent d'abord l'élément (plante, feu ou eau), d'autres décident par rapport à leurs choix des générations précédentes, et pour beaucoup, c’est un choix purement esthétique. Après tout, il s’agit de votre Pokémon, ne prenez pas cette réflexion à la légère !On retrouve donc le starter plante Poussacha, le starter feu Chochodile et le starter eau Coiffeton.Voilà de quoi ravir les fans, les collectionneurs ou même les enfants. Quelle sera la prochaine révélation faite par The Pokémon Company ?