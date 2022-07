Découvrez la version orchestrale de la musique de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet

Si Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont un peu avares en ce qui concerne les informations sur ce que nous proposeront ces deux titres attendus pour la fin de l'année, nous pouvons aujourd'hui en prendre plein les oreilles !En effet, la chaîne YouTube de Pokémon a mis en ligne cette nuit une nouvelle vidéo nous présentant l'enregistrement de la version orchestrale du thème principal du jeu. Ce thème reprend évidemment des airs habituels de la saga Pokémon, modernisés et adaptés pour cette future nouvelle génération.La vidéo est aussi l'occasion de découvrir pour la première fois les futures peluches des trois starters de cette neuvième génération : Poussacha (le starter de type Plante), Chochodile (type Feu) et Coiffeton (type Eau). Les trois Pokémon sont visiblement très intéressés par la musique du jeu, et nous aussi !Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont attendus le 18 novembre 2022, exclusivement sur Nintendo Switch.