La mise à jour de Mario Strikers Battle League version 1.1.0 est disponible

Mario Strikers: Battle League Football - Vague 1 19/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce vendredi 22 juillet, 2 nouveaux personnages, 1 stade et 1 set d'équipements arrivent dans Mario Strikers: Battle League. On en a longuement parlé , mais avec la publication de ce qu'on appelle des notes de version, on sait ce que Next Level Games a fait de plus à l'occasion de cette première mise à jour du jeu.On a traduit ces infos de l'anglais pour notre compréhension à tous ci-après.- Ajout de "Daisy" comme personnage jouable.- Ajout de "Shy Guy" en tant que personnage jouable.- Ajout du stade "Ruines du Désert".- Ajout de l'équipement "Knight".- Augmentation du nombre d'éléments pouvant être affichés dans le ticker des notifications de Strikers Club.- Lorsque vous choisissez "Aléatoire" sur l'écran de sélection des personnages, la version équipée du personnage sera sélectionnée (si elle existe).- Réduction de la probabilité de marquer un but sur un tir faible de loin.- Réduction de la probabilité d'apparition d'étoiles lorsque vous perdez par 1 ou 2 points d'écart.- Révision du comportement du CPU et de la composition de l'équipe adverse dans les batailles de coupe.- Ajout d'une trace visible sur le ballon lorsqu'il n'est pas en possession active, ce qui le rend plus facile à voir.- Les numéros des joueurs sont plus faciles à voir lors des parties en ligne.- Correction d'un problème lorsque vous jouez Waluigi et que vous utilisez une hyper frappe : le ballon pouvait toucher un poteau de but et ne pas entrer.Et surtout n'oublions pas le fameux...- Plusieurs autres ajustements ont été apportés à l'équilibre du jeu et plusieurs autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l'expérience de jeu.On conclut avec la vidéo de présentation de cette vague 1 du DLC Mario Strikers Switch, qui sera complétée par deux autres vagues d'ici la fin de l'année 2022.La vague 1 est donc disponible dès maintenant sur Switch : vous pouvez forcer la mise à jour depuis l'écran d'accueil de la console et en passant par les options du jeu... ou attendre que la console vous suggère de procéder à la mise à jour d'elle-même. Vous pouvez le temps que l'installation se fasse nous rejoindre sur Discord pour chercher des compagnons de jeu sur notre canal #mario-strikers.Vous n'avez pas encore le jeu et avez lu cette news jusqu'ici ? Alors on se dit que le moment est venu de vous orienter vers notre test pour finir de vous convaincre que le moment est venu de craquer pour ce jeu de foot pas comme les autres, première itération de la série Mario Football depuis 15 ans !Source : Site officiel Nintendo USA