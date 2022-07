Fall Guys : Godzilla arrive dans le jeu !

Fall Guys Godzilla Gameplay Trailer 22/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un mois après son passage en free-to-play et son arrivée sur Nintendo Switch, Fall Guys continue à multiplier les évènements et les lots de skins vendus à prix d'or.Sur cette fin de semaine, c'est Godzilla qui est mis à l'honneur avec toute une panoplie de skins du gros lézard qui est disponible. Le terrible King Guidorah, ennemi juré de Godzilla est aussi de la partie et disponible en lot de skins.Voici une bande-annonce mettant en avant ces nouveaux skins :En plus de ces skins, une peluche inspirée du costume Godzilla est dès à présent mise en vente sur la boutique officielle Fall Guys Elle est vendue au prix de 39,99 euros et sortira au mois d'octobre prochain.