Inazuma Eleven: Great Road of Heroes devient Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes et Level-5 nous en donne de nouvelles infos et images

Oubliez Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, et ménmorisez désormais Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, il s'agit du nouveau nom du prochain jeu de la franchise Inazuma Eleven et Level-5 en a aujourd'hui donné des informations, sur son site officiel, en dévoilant aussi des images et un artwork.Level-5 a justifié le changement de nom du jeu : le scénario a évolué, consacrant une part plus importante à la notion d'entrainement, de persévérance pour atteindre la victoire. Choisir "Road to Victory" semble donc un nom plus approprié pour ce nouveau titre.Autre changement d'importance, les personnages du jeu ne seront pas choisis parmi les précédents opus du jeu, mais de tous nouveaux personnages dans une histoire originale, tandis que les joueurs pourront retrouver leurs persos préférés au cours du jeu.Le scénario du jeu nous racontera l'histoire de Unmei Sasanami, le nouveau héros du jeu, tandis que le mode Chronicles Mode permettra aux joueurs de choisir parmi les personnages de la franchise. D'ailleurs, concernant Unmei Sasanami, on a appris qu'il aimait le football mais n'y jouait pas : il est coach et constitue une équipe qu'il entraine, à Nagasaki (et non plus à Raimon Junior High School).Si le développement du jeu semble s'être éternisé, c'est à cause de la réflexion inhérente au système de contrôle, passant d'écrans tactiles se contrôlant au doigt ou au stylet à des consoles qui n'ont pas ces capacités, puisque le jeu sortira sur de nombreux supports, y compris la Switch.D'ailleurs, au sujet de la version Switch, il sera possible de jouer aussi bien mode horizontal (console en main) que vertical (en mode TV on aura en effet le choix entre les deux modes d'affichage), et de bien sûr utiliser les commandes tactiles (ou une manette, au choix du joueur).Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes sortira sur Switch, PS4, iOS et Android, mais sa date de sortie n'est pas encore connue : de nouvelles informations seront communiquées cet hiver, et un site officiel a été ouvert par Level-5.Source : Blog de Level-5 via Gematsu