La nouvelle collection Pokémon arrive dans les magasins Celio

Si la France a été particulièrement touchée par la vague de chaleur ces derniers jours, l'été ne fait que commencer et il faut songer à s'équiper correctement pour les semaines à venir.Pour un fan de Pokémon, rien de mieux que la dernière collection Pokémon dorénavant disponible dans les magasins Celio en France !La nouvelle gamme de produits trouve cette fois-ci son inspiration dans l'animé Pokémon et plus particulièrement sur le squad des Carapuce qui sont déclinés sur plusieurs t-shirts.La collection Squad Goals côtoie plusieurs produits aux couleurs de Pikachu qui a le droit à un sweat à capuche (pour l'été c'est peut être pas nécessaire mais l'automne arrive bientôt !), un maillot de bain, un short, un t-shirt et une paire de claquette ! Deux t-shirts Florizarre et Dracaufeu viennent compléter l'ensemble des produits disponibles à la vente.Les produits sont vendus à partir de 19,99 euros pour les t-shirts et vont jusqu'à 39,99 euros pour le sweat. De quoi trouver son bonheur sans trop se ruiner. Vous pouvez retrouver toute la gamme sur le site de Celio et dès à présent en boutiques. Attention, la collection est limitée dans le temps !