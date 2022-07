Nintendo demande de ne plus utiliser son Nintendo Wi-Fi USB Connector

Sorti à une époque où les réseaux Wifi n'étaient plus aussi développés qu'aujourd'hui, le Nintendo Wi-Fi USB Connector était un petit accessoire bien pratique lancé par Nintendo pour permettre de jouer en ligne en Wi-Fi en connectant l'appareil sur le port USB de son PC.Malheureusement, Nintendo demande aujourd'hui aux consommateurs de ne plus utiliser le dongle, dans la mesure où il peut être infecté par un malware — un petit programme informatique mal intentionné. Noter également que le bug est aussi présent dans un autre accessoire commercialisé uniquement au Japon par Nintendo, un adaptateur Wifi plus gros mais du coup tout aussi piratableL'explication réside dans le protocole utilisé par le Nintendo Wi-Fi USB Connector, le WEP, qui est un mode de verrouillage obsolète et piraté depuis longtemps. Le bug découvert dans l'appareil a conduit Nintendo à diffuser un message sur son compte Twitter officiel de Service Technique :Peu de consommateurs devraient être vraiment pénalisés par la demande de Nintendo, en effet il faut rappeler que ces appareils sont sortis en 2005 pour le dongle Wifi et en 2008 pour l'adaptateur Wifi, et la commercialisation a cessé en 2010 et 2013 respectivement.Le moment semble donc venu de ranger ces deux accessoires dans votre vitrine, et de les considérer pour ce qu'ils sont devenus : de dangereux objets rétro à ne pas mettre dans toutes les mains (on exagère peut-être un peu). Avez-vous encore votre Nintendo Wi-Fi USB Connector chez vous ? Il est désormais collector !Source : Nintendo via GoNintendo