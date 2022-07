FIFA 23 : encore une version Legacy pour la Switch

Le gameplay et les modes seront identiques à FIFA 22 sur Switch et proposeront le même gameplay que l'édition Legacy FIFA 22 sans aucun nouveau développement ou évolution significative.

Le 30 septembre 2023, les possesseurs de Switch pourront eux aussi acheter FIFA 23 sur leur console de prédilection. Mais ce ne sera peut-être pas sur Switch qu'ils en feront l'acquisition, puisque la version Switch sera en tout point la même que FIFA 22, lui-même déjà une Legacy edition déjà en décalage avec ce que les autres consoles ont pu découvrir...Electronic Arts a en effet indiqué :Pour résumer : c'est le mêne jeu dans une jaquette FIFA 23, que cela nous plaise ou non. De fait, on ne passera pas plus de temps à parler du jeu, les plus passionnés sauront seulement que la sortie de la version Switch est en phase avec la sortie sur les autres consoles, le 30 septembre prochain donc. On va de notre côté retourner sur Mario Strikers: Battle League !Source : Eurogamer