8 minutes de bonheur avec Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 - Bande-annonce de présentation 20/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 29 juillet prochain, les fans de RPG retrouveront une franchise exclusive aux consoles Nintendo depuis toujours : Xenoblade Chronicles. Le 3e opus sobrement intitulé Xenoblade Chronicles 3 sera à n'en pas douter le jeu de l'été pour de nombreux fans du genre, et il fallait bien une nouvelle vidéo de présentation pour nous permettre de ne pas oublier tout ce que le jeu a à offrir :Dans cette bande-annonce, Nintendo détaille ce que nous avions largement déjà pu découvrir lors du Xenoblade Chronicles 3 Direct organisé récemment , mais ça fait toujours du bien de se remémorer tout cela : la vidéo revient sur le scénario du jeu, expliquant que deux peuples s'affrontent dans une guerre sans fin aux cycles de 10 années où quoi qu'il arrive, tout le monde meurt. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il fallait qu'un homme mystérieux parvienne à faire cohabiter 3 représentants de chaque peuple, et c'est ce groupe de 6 que nous serons amenés à diriger dans l'aventure.La vidéo revient ensuite sur les mécaniques de gameplay, avec l'interlinking de personnages, et détaille ensuite la vastitude du monde qu'est Aionios, avec de nombreuses zones cachées à découvrir pour gagner encore plus de points d'expérience. Les infos sont accompagnées de délicieuses images : on a hâte de pouvoir découvrir tout cela manette en main le 29 juillet prochain.En fin de vidéo, Nintendo rappelle que Xenoblade Chronicles 3 sera accompagné d'un DLC à 29.99€, et sera compatible avec tous les amiibo disponibles, et notamment celui de Shulk grâce auquel vous pourrez manipuler l'épée de Monado dans le jeu.Alors, cette vidéo vous convainc-elle de craquer pour le jeu dès sa sortie ? C'est certainement ce que Nintendo espère, car à la rentrée, le planning est déjà bien dense avec Splatoon 3 et désormais Bayonetta 3 dont la date de sortie a été révélée la semaine dernière. Vers quel jeu va votre préférence ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous, ou sur notre Discord