Une date de sortie pour Bayonetta 3 : bande-annonce, édition collector et premier opus en édition physique

Bayonetta 3 - La sorcière fait son retour cet automne ! (Nintendo Switch) 13/07/2022

Edition Mascarade de la Trinité : un collector annoncé !

Le premier opus en version physique Switch le 30 septembre

La bande-annonce mise en ligne sur la chaine YouTube de Nintendo est évidemment un incontournable pour les fans de la franchise Bayonetta 3, dont la date de sortie est maintenant connue : ce sera pour le 28 octobre 2022, juste à temps pour profiter des aventures de la sorcière pour Halloween !Une foule d'infos sont à découvrir dans la bande annonce ci-dessus : d'une part, on y apprend que Bayonetta sera présente sous de multiples formes alternatives. Un autre personnage a été annoncé dans la bande-annonce, Viola, une apprentie sorcière armée d'une épée. Elle est accompagnée d'un démon félin prénommé Chouchou.La vidéo présente une nouvelle technique de combat : la mascarade démoniaque qui permet de réaliser une méga-série de combos redoutables.Vous vous demandez peut-être ce qui nous amène à ce nouvel épisode : une nouvelle menace plane sur le monde, les homonculus. Il s'agit d'armes biologiques créées par les humains, qui sèment la destruction dans le monde.Nintendo a prévu une édition collector du jeu, appelée Edition Mascarade de la Trinité, disponible également le 28 octobre prochain. L'édition collector comprend outre le jeu un artbook de 200 pages dans lequel on pourra retrouver le casting et les ennemis du jeu.Nintendo indique aussi que l'édition comprendra "trois illustrations de couverture spéciales, une pour chaque titre de la série, qui s’assemblent pour former un panorama". De plus amples détails seront communiqués dans le futur au sujet de cette édition collector de Bayonetta 3.Pour permettre aux plus jeunes de découvrir Bayonetta, Nintendo a annoncé la sortie du premier épisode du jeu, Bayonetta, en édition physique. Bayonetta sortira le 30 septembre 2022.Rendez-vous est donc pris le 30 septembre pour retrouver Bayonetta en édition physique, puis le 28 octobre pour Bayonetta 3, très attendu, et désormais intégré au planning de sorties de la fin de l'année sur notre console fétiche.Voici une énorme galerie d'images proposée par Nintendo :