Le RPG stratégique The DioField Chronicle sera lancé le 22 septembre 2022

Les précommandes de The DioField Chronicle au format physique et numérique sont désormais ouvertes sur PlayStation, Xbox et Steam. Les pré-commandes des versions physiques sont également disponibles sur Nintendo Switch et le seront prochainement pour les versions digitales. Les personnes qui souhaitent essayer The DioField Chronicle avant sa sortie le pourront dès le 10 août grâce à une démo du jeu. Elles pourront découvrir le début du jeu, jusqu’à la fin du premier chapitre. Les joueuses et les joueurs pourront transférer la sauvegarde de la démo vers le jeu complet à son lancement.

The DioField Chronicle propose un système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB), porté par un scénario sombre et immersif créé par une équipe de développement expérimentée et pleine de talents. Les personnages originaux ont été conçu par Taiki (Lord of Vermilion III, IV), les concept arts sont signées par Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII), et la musique est magnifiquement orchestrée par les compositeurs Ramin Djawadi et Brandon Campbell, connus dans le monde entier pour leur travail sur Game of Thrones.

Les personnes qui achèteront l’Édition numérique deluxe recevront des objets dans le jeu, utilisables dès le début du jeu principal, notamment l’arme « Lance de chevalier » et l’accessoire « Anneau mystique ». Ils auront également accès aux versions numériques de la bande originale et de l’artbook The DioField Chronicle. De plus, les personnes qui précommandent l’Édition standard ou l’Édition numérique deluxe de The DioField Chronicle obtiendront du contenu bonus, notamment le couteau de Rhopasto (d’une couleur exclusive) et le jonc de novice à utiliser dans le jeu principal.

The DioField Chronicle | Release Date Trailer 13/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La boîte collector de The DioField Chronicle permet de fêter la sortie du jeu avec une collection de produits uniques ! Retrouvez un jeu de plateau compétitif et un ensemble de pin's.

Jeu de plateau : un jeu de plateau compétitif se déroulant dans le monde de The DioField Chronicle.Incarnez un des quatre capitaines des mercenaires des Renards bleus, parcourez l'île de DioField et couvrez-vous de gloire pour remporter la victoire ![Taille approximative de la boîte : 20 cm (L) x 17 cm (P) x 20 cm (H)]

Ensemble de badges : quatre pin's représentant les blasons respectifs de l'alliance Rowetale, de l'ordre de Granvell, des mercenaires des Renards bleus et de l'empire de Schoevia.[Taille approximative des pin's : 2,8 cm (L) x 3 cm (H)]

Les fans de RPG stratégique vont pouvoir bénéficier d'un nouveau titre sous la main en ce mois de septembre. The DioField Chronicle promet de plonger l'ensemble des joueurs dans une épopée mêlant guerre, honneur et combats tactiques intenses en temps réel, en suivant un groupe de mercenaires appelé les Renards bleus qui tentera de sauver le monde alors qu’un conflit sans précédent éclate entre trois camps.Une Édition collector est également disponible en précommande en exclusivité et en quantité limitée sur la boutique SQUARE ENIX. Ce Collector comprend le jeu dans sa version standard ainsi qu’un coffret exclusif comprenant le jeu de plateau The DioField Chronicle ainsi qu’un lot de quatre pin’s. Rendez-vous sur le store de Square Enix pour pouvoir précommander cette édition spéciale. Le prix pique un peu car elle est actuellement proposée à 189,99 €.The DioField Chronicle™ arrive sur PlayStation®5 et PlayStation®4, sur Xbox Series X|S, sur Xbox One, sur Nintendo Switch™ et sur PC sur Steam®, le 22 septembre.Source : PR Square Enix