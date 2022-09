Xenoblade Chronicles 3 Direct : Tout savoir sur le troisième opus de la série

Galerie images 27/09/2022



















De pires ennemis à meilleurs alliés

Galerie images 27/09/2022







Galerie images 27/09/2022



Galerie images 27/09/2022









Et ils ne seront pas seuls

Galerie images 27/09/2022







Galerie images 27/09/2022









Un vaste monde à explorer

Galerie images 27/09/2022





Galerie images 27/09/2022









Quel système de combat pour ce Xenoblade Chronicles 3 ?

Galerie images 27/09/2022













Galerie images 27/09/2022



2 en 1

Galerie images 27/09/2022













Galerie images 27/09/2022



Et pour étendre l’aventure…

Galerie images 27/09/2022

Galerie images 27/09/2022

Galerie images 27/09/2022

Tout d’abord, posons les bases. Ce nouvel opus de la franchise vous embarquera sur le monde d’Aionios, un monde dévasté par une guerre incessante entre les nations de Keves et Magnus. Notez que cette histoire n’est aucunement liée aux deux opus précédents. Pas besoin d’avoir joué à l’un deux pour vous lancer dans celui-ci de fait.L’une des particularités de ce monde est avant tout le fait que personne ne puisse y vivre plus de 10 ans. En effet, si vous parvenez à survivre 10 ans face à ce conflit incessant, vous serez ensuite gracié par la reine de votre nation et mourrez après cela car les hommes n’y sont pas programmés pour survivre plus de 10 années. C’est dans ce contexte que votre histoire commence.Au cours de cette aventure, vous incarnez 6 personnages principaux, assignés automatiquement à votre équipe. Tous les 6 avaient été chargés d’accomplir une mission spéciale par votre propre gouvernement (3 sont ainsi missionnés par Keves et les 3 autres par Magnus).Vous êtes ainsi amenés à vous rencontrer au cours de cette dite mission et alors que vous vous combattez ardemment au nom d’une profonde haine réciproque, un mystérieux personnage apparaît et parvient à mettre vos rivalités de côté.Ce personnage semble venir du monde de Bionis, celui du premier épisode de la saga, ou d'un autre monde du jeu qui en serait très fortement inspiré. Il explique ainsi à nos protagonistes que la paix peut en effet exister, comme c’est le cas dans son monde. Ceux-ci se regroupent alors avec une idée en tête, ramener l’ordre sur Aionios et pouvoir vivre (plus de 10 années).C’est ainsi que le groupe se forme et est rapidement déclaré comme dissident réciproquement par Keves et Magnus. Vous prendrez part à cette aventure aux côtés de Noah (combattant), Eunie (soutient), Lanz (protecteur), Mio (protectrice), Taion (soutient) et Sena (combattante).Notez que si ces classes ne vous conviennent pas, il vous sera parfaitement possible de la changer avec celle d’un autre membre du groupe, ce qui change par la même occasion les arts, aptitudes et caractéristiques de vos personnages.Aux côtés de nos 6 protagonistes, un 7e pourra se joindre au groupe sur le terrain parmi une multitude de personnages. Vous l’aurez compris, l’intégralité du groupe principal est présent au cours d’un combat, assisté de fait d’un 7e membre que vous ajouterez à l’effectif, interchangeable à tout moment.Au total, vous aurez le choix entre héros. La grande majorité d’entre eux ont d’ailleurs été présentés par Nintendo ou figuraient au moins dans les menus, à une exception faite. On s’imagine que ce personnage jouera un rôle important dans le scénario de la production, expliquant son floutage dans les menus. Par ailleurs certains seront dotés d'une classe unique, de quoi ajouter de la difficulté dans le choix de celui ou celle qui viendra compléter votre joyeuse troupe.Voici la liste des personnages présentés en guise de combattants secondaires : Ashera, une chevalière qui ne vit que pour le combat ; Valdi, un mécanicien soucieux de tout ce que cette guerre détruit ; Riku & Manana, un duo de nopons tout mignon ; Fiona, une héroïne en profond manque de confiance ; Alexandria, une combattante aguerrie qui n’hésite pas à aller à l’encontre des règles ; Gray, un personnage sombre et pragmatique.Côté exploration, on notera également la grande diversité des biomes présents dans cet opus, certains étant totalement nouveaux tandis que d’autres semblent très inspirés des environnements des précédents opus.Comme avec les précédents épisodes, des créatures endémiques à chaque région existent. Au cours de cette présentation, Nintendo nous a d’ailleurs dévoilé un bestiaire plutôt garni, digne (voire supérieur) des précédents opus.La firme de Kyoto s’est aussi attardée sur diverses fonctionnalités présentes dans cet opus, qu’il s’agisse des indications de chemin pour votre quête principale, la possibilité de changer l’heure du jeu pour croiser différents monstres, un organigramme social, la téléportation de ville en ville… Rien de nouveau en somme donc de ce côté là, vous l’aurez compris.Pour ne pas frustrer les fans avec un système de combat plus ou moins réussi et apprécié comme c’était le cas avec Xenoblade Chronicles 2, les équipes de Monolith Soft ont décidés de revenir aux bases, en s’inspirant très fortement de celui du premier opus, auquel quelques améliorations ont tout de même été apportées… ou plutôt rapportées !Ainsi, s’en est fini du système de pilotes et de lames, on revient à ce qu’était la formule du premier opus. Bien entendu, tout n’est pas à jeter et les équipes de Monolith Soft ont tout de même conservé une fonctionnalité importante de ce système, les feintes.En revanche, on notera le route des enchaînements d’attaques sous une forme remaniée. Exit le bouton sur lequel il faudra appuyer au bon moment et le choix judicieux de l’attaque à utiliser pour pouvoir continuer le combos, ici il s’agira d'un enchaînement cinématisé avec vos combattants, se concluant par une puissante frappe finale.Non non, le titre de cette section ne parle pas d’une quelconque promotion (ou du moins pas à notre connaissance) mais d’une nouvelle fonctionnalité de cet opus, permettant de fusionner en un seul corps la puissance de deux personnages, la décuplant pour l’occasion. Évidemment, vous vous doutez que cette fonctionnalité ne s’appelle pas 2 en 1, elle se nomme en effet Ouroboros.Concrètement, cette fonctionnalité permet de fusionner deux personnages en un et ne peut être utilisée qu’avec un duo prédéfini, c’est-à-dire Noah et Mio, Lanz et Sena et Eunie et Taion. Une fois fusionné, seul l’un d’entre eux contrôle l’Ouroboros, permettant ainsi de modifier vos aptitudes et votre classe (sauf pour le duo Eunie - Taion qui se compose de deux soutiens). Notez d’ailleurs que même un duo de personnages sous forme Ouroboros reste éligible aux enchaînements d’attaques, les rendant ainsi beaucoup plus efficaces.Enfin, cette présentation nous a aussi permis d’apprendre que le jeu était compatible avec les amiibos. Celui de Shulk vous permettra ainsi d’obtenir l’épée Monado et de l’utiliser avec le personnage de Noah. Concernant les amiibo de Pyra et Mythra, aucune information n’a été donnée à propos de ces derniers, dont la date de sortie est encore inconnue.Le jeu sera également doté d’une édition collector, déjà annoncée précédemment, comprenant seulement un steelbook et un artbook (oui c’est une nouvelle fois peu et c’est une tendance de plus en plus présente au sein des éditions collectors de Nintendo), disponible bientôt et en exclusivité sur le My Nintendo Store.Enfin, Nintendo a d’ores-et-déjà annoncé l’arrivée d’un pass d’extension disponible pour la sortie du jeu. D’une valeur de 29,99 €, il contiendra des bonus cosmétiques, des défis d’arènes à venir cette année et l’année prochaine ainsi qu’une extension solo à venir avant le 31 décembre 2023.