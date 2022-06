Les sorties Nintendo Switch du mois de juin 2022

Le mois de juin est synonyme de vacances, soleil, plage et examens (courage !). La Switch va cependant vous tenir occupé avec 2 titres exclusifs, un DLC monstrueux, une compétition attendue, et plusieurs jeux indépendants de qualité. On vous dit tout dans ce dossier des sorties à venir sur Switch durant ce mois de juin 2022 !

Il s'agit de la grosse sortie de cet été, le très attendu Mario Strikers : Battle League Football débarque prochainement. 15 ans après l'opus Wii, Mario remet ses crampons pour en découdre avec le ballon rond.Que ce soit en solo, en multijoueur local ou en ligne, vous pourrez incarner et améliorer les 12 personnages du Royaume Champignon dans des match où tous les coups sont permis. Préparez vos meilleures stratégies dans Mario Strikers : Battle League Football , disponible dès le 10 juin.Demon Slayer, c'est le manga le plus vendu au Japon en 2019 et 2020. Tanjiro Kamado s'entraine pour devenir Pourfendeur de démon afin de trouver un antidote pour sa soeur. CyberConnect2 vous propose de revivre les aventures depuis les épisodes de Demon Slayer: La volonté ardente de Tanjirô Kamado jusque dans Demon Slayer : Le film : le train de l'infini. Un mode versus est également de la partie entre les 24 personnages.Disponible sur les autres plateforme depuis octobre, Demon Slayer - Kimetsu Yaiba - The Hinokami Chronicles arrive sur Nintendo Switch le 10 juin prochain

Retrouvez ainsi :- Darkstalkers: The Night Warriors- Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge- Vampire Savior: The Lord of Vampire- Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge- Vampire Savior 2: The Lord of Vampire- Red Earth- Cyberbots: Fullmetal Madness- Super Gem Fighter Mini Mix- Super Puzzle Fighter II Turbo- Hyper Street Fighter II Etes vous prêt pour le ring ? Réponse le 24 juin.

En attendant la sortie de Sonic Frontiers , Sega propose (ou repropose encore) les aventures du hérisson bleu : Sonic the Hedgehog (1), Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles et Sonic CD.Dans Sonic Origins, vous pouvez jouer en mode classique ou en mode anniversaire apportant une résolution plus élevée ainsi qu’un bonus vous offrant des vies illimitées.Attention, plusieurs versions sont disponibles en fonction des bonus.Retrouvez les plaines de Green Hill dès le 23 juin.Après la compilation Sega, voici la compétition Capcom. A travers la Capcom Fighting Collection, vous pourrez vous essayer ou réessayer à 10 jeux d'arcade signés du constructeur japonais.

Après un mois de mai assez faible en sorties Made In Nintendo, voici que juin s'annonce être explosif. Avec les sorties de Mario Strikers, du DLC de Monster Hunters et de Fire Emblem Warrior (et de Fall Guys), vous n'aurez pas d'excuse pour laisser de la poussière sur votre Switch.