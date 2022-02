Capcom Fighting Collection montre les poings !

Les joueurs Switch ne pourront pas profiter du prochain Street Fighter mais Capcom n'oublie pas les joueurs Nintendo en proposant dès le 24 juin une nouvelle compilation de 10 classiques du jeu de combat (entre autre).

Si la présence de Hyper Street Fighter II a des airs de passage obligé, Capcom aura tout de même eu la bonne idée d'inclure Super Gem Fighter Mini Mix ainsi que Super Puzzle Fighter II Turbo. Un bon moyen de changer de registre et de varier les plaisirs entre deux tournois de versus fighting.

En effet, en plus de nous permettre de nous essayer pour la première fois à Vampire Hunter 2 ainsi que Vampire Savior 2 (uniquement disponibles au Japon jusqu'alors), la compilation se pare de la première édition hors arcade de Red Earth.

On notera une évidente domination de la franchise Darkstalkers, représentée par les cinq premiers jeux de la liste mais avec quelques surprises, notamment pour nous autres occidentaux.

Enfin, les amoureux d'archives pourront profiter du Musée qui offrira pas moins de 500 artworks, concept art et autres documents ainsi que plus de 400 morceaux musicaux.

Le titre débarquera donc le 24 juin sur Playstation 4, Xbox One, Steam et Nintendo Switch en version physique et dématérialisée pour 39,99€.