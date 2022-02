Le jeu vidéo Detective Pikachu 2 serait toujours en cours de développement

Des nouvelles de Detective Pikachu 2 ? Honnêtement, on pensait le projet mort et enterré depuis l'annonce d'une suite en production devant sortir sur Nintendo Switch, annoncée en 2019 et sans aucune communication depuis. Nous l'avions beaucoup apprécié à l'époque ce spin-off sur 3DS (même si le gros amiboo Pikachu était vraiment sous utilisé). Un titre qui changeait de l'ordinaire et dont nous étions ravis de pouvoir nous replonger dans une suite, d'autant que le jeu se terminait par un cliffhanger qui nous donnait des indications pour la suite (ouverture d'une porte dont nous ne dirons rien de plus pour ne pas spoiler). Hélas, le jeu n'a pas connu le même succès commercial, et si ses ventes ont été correctes, nous sommes loin des scores habituels de la série Pokémon.





Lors de la découverte du film Détective Pikachu, nous avons été très divisés au sein de l'équipe, avec comme bon point de très beaux CGI (les Pokémon dans l'ensemble sont très bien modélisés) et comme mauvais point, un scénario bien trop léger et des différences sérieuses dans l'intrigue du jeu vidéo. Nos juniors qui ont adoré le jeu vidéo ont détesté le film, entre erreur de casting (désolé le fils Smith n'a rien à voir avec le personnage du jeu vidéo), un Ryan Reynolds dont l'apparition finale est hors sujet par rapport au jeu vidéo et un comique raté avec la scène de Monsieur Mime.







Au final, sans être un naufrage complet, l'histoire modifiée par le film nous a posé question : comment allait se débrouiller la suite du jeu vidéo pour poursuivre son histoire telle qu'elle était dans le premier opus, tout en tenant éventuellement compte des modifications apportées par le film. Et le silence entourant le jeu depuis 2019 nous a fait craindre que Detective Pikachu 2 ne reste dans un tiroir pendant bien longtemps, alors même que Justice Smith se montrait pessimiste pour la suite du film, pourtant également évoquée un temps.





C'est donc avec un certain intérêt que l'on découvre au détour d'une interview en japonais sur le site Web de Creatures - le studio de développement derrière le jeu - l'un des programmeurs de l'équipe, connu uniquement sous le nom de K.T ., évoquer explicitement la suite inespérée.

Je travaille sur la suite de "Détective Pikachu", en aidant l'équipe qui crée les modèles 3D utilisés dans le jeu et qui crée les mouvements et les effets pour répondre aux exigences de la phase de planification, en créant l'infrastructure pour la production de jeux futurs en général. Si vous deviez comparer notre projet à la cuisine, notre travail consisterait à créer un autocuiseur qui rendrait le processus de cuisson plus rapide et plus savoureux. Nous automatisons divers mécanismes tout en tenant compte du rapport coût-efficacité, c'est-à-dire du nombre d'emplois qui seront sauvés grâce à la mise au point de ces mécanismes. Ainsi, plus nous travaillons dur, plus notre travail devient efficace.



Le projet est développé en réponse aux demandes reçues de l'équipe artistique du Pokémon CG Studio. La partie la plus difficile du travail est de créer un produit qui peut tout faire. Nous devons être capables de communiquer et de comprendre l'essence de ce qui est la partie la plus difficile du travail et comment l'améliorer.



Actuellement, le Bureau de développement de l'environnement travaille à la prise en charge du rendu basé sur la physique, en recherchant un équilibre entre le réalisme et le caractère des Pokémon. Avec l'apparition de nouvelles technologies tous les jours, je pense que le ray tracing, qui calcule la couleur et la luminosité des objets en suivant les rayons lumineux, et les technologies de super résolution telles que le DLSS deviendront indispensables, et je suis également attentif aux technologies introduites dans les derniers moteurs de jeu tels que Unreal Engine 5.



Nous devons garder nos antennes en l'air pour recueillir la technologie et sélectionner ce que nous pouvons utiliser. C'est pourquoi je participe à des groupes d'étude organisés par des programmeurs de mon secteur d'activité, et je suis conscient de me familiariser avec diverses technologies. Un collègue que je respecte m'a dit un jour : "La technologie est un atout individuel, mais la documentation est un atout pour l'entreprise". J'établis donc une documentation sur les nouvelles technologies et je la partage au sein de l'entreprise. Outre le fait de s'assurer que les documents sont compréhensibles par tous, cela nous permet également de reconfirmer les points auxquels nous devons prêter attention lors de leur élaboration, ce qui nous aide à améliorer notre technologie.En créant la structure sous-jacente et en documentant la technologie, mon objectif est de généraliser mon expérience et mes compétences afin qu'elles puissent être utilisées par tous les programmeurs. Creatures n'en est qu'à ses débuts, mais nous avons des membres de très haut niveau qui ouvrent la voie. Si l'on considère uniquement l'équipe de programmation, nous avons un échange d'idées constructif et j'aime l'atmosphère amicale de l'entreprise dans son ensemble.





Detective Pikachu 2 serait donc bien un projet toujours en projet mais il est clair que l'on n'est pas prêt de le voir débarquer tout de suite. En effet, K.T évoque plutôt le travail de recherche et de création d'outils techniques et de bibliothèques afin de les rendre utilisables à l'ensemble des membres de l'équipe de développement. D'ici là, Creatures nous gratifiera peut-être d'une ressortie du premier opus sur Nintendo Switch.





Les propos de K.T sont intéressants car il évoque le travail de veille permanente en recherche et la construction de bibliothèques techniques, utilisables par l'ensemble des équipes ensuite, un travail poussé par Satoru Iwata notamment dans l'ensemble des départements de Nintendo. Et des indications que le DLSS est étudié par Pokémon et Creatures nous font penser au nouveau SOC développé par Nvidia, dont les rumeurs se multiplient pour l'éventuelle Switch 2. Même si le FSR d'AMD n'est pas évoqué explicitement par K.T dans son interview, il parait évident que cette technologie logicielle a dû être scrutée également. On peut donc logiquement espérer voir une amélioration de certaines représentations visuelles au sein des futurs titres Pokémon, pour aller encore plus loin dans des mondes ouverts.