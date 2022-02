Mario Strikers: Battle League est bien développé par Next Level Games

On le soupçonnait fortement et c'est désormais une confirmation, Next Level Games est bien l'équipe de développement derrière la prochaine version de Mario Strikers sur Switch : Battle League. Les parents retrouvent donc leur bébé et on est donc rassuré pour retrouver une filiation naturelle dans ce jeu. Même si on se doute que quelques détails seront adoucis par rapport à certains excès du second opus qui avaient divisé, on devrait retrouver ce gameplay si génial qui a fait de cette licence une des meilleurs déclinaisons sportives des jeux Nintendo (on assume).







Alors que Nintendo n'avait pas officiellement indiqué la présence de Next Level Games, racheté par Nintendo au début de l'année dernière, lors de son récent Direct ou dans son communiqué de pressé, le nom des développeurs est bien lisible dans le système de classification de l' Australian Classification Board , notre équivalent PEGI, la fiche du jeu précisant une légère violence et une interactivité en ligne.

Next Level Games nous a séduit dans le passé avec les deux précédents opus (il est amusant de constater qu'après avoir attendu en vain pendant des années une éventuelle suite ou portage, je m'étais résigné à racheter le jeu Wii en neuf pour le faire tourner sur la Wii U et le faire découvrir à mon junior lors du dernier Noël), sans que l'on oublie au passage leur très bon travail sur Punch-Out !! et Luigi's Mansion.