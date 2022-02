Un étonnant concept de Joy-Con Camera pour Nintendo Switch

On espérait voir venir au cours des années qui ont suivi le lancement de la Switch de nouveaux périphériques qui se clipseraient à l'emplacement des Joy-Con, pour étoffer le gameplay de la console. Nous avions bien eu cela à l'époque de la Wii avec des cannes à pêche et même l'antique GameBoy avait eu sa petite extension caméra en 1998. Mais au final, rien de tout cela sur Switch, hormis une flopée de robes de couleurs différentes pour les Joy-Con.





Pourtant, il y aurait matière à faire et le désigner britannique Liam de la Bedovere a imaginé comment transformer la console Switch en un appareil photo beaucoup plus professionnel, avec un Joy-Con spécial pourvu de caméras à l'avant et à l'arrière.

On note sur cette proposition un objectif assez important, permettant des prises de vue de qualité avec une course permettant de véritables effets de profondeur de champ (et non simulés). Grâce à ce périphérique, on pourrait ainsi se permettre de filmer et diffuser nos réactions pendant une partie, ou dans l'optique de réalité augmentée, afficher sur l'écran de la switch des prises de vue en temps réel avec des superpositions d'éléments virtuels.





En octobre 2021, j'ai participé au concours LeManoosh X Sam Does Design, Keyshot.Les designers devaient créer des visuels de rendus d'accessoires pour la Nintendo Switch en moins de deux semaines, en utilisant sa fonction unique de fente de ses Joy-Cons, permettant de clipser facilement ces périphériques de chaque côté de la console.

J'ai créé Joy-Cam, l'accessoire qui transforme votre Nintendo Switch en appareil photo numérique. Synchronisez-la et profitez d'un grand écran tactile, d'un stockage intégré sur carte SD et d'une excellente portabilité. Capturez des photos qui surpasseront celles de votre téléphone sans entrer dans le monde des reflex numériques.

À ma grande surprise, j'ai fait partie des trois gagnants. Je suis honoré d'avoir été choisi par Alex de LeManoosh et Sam. La compétition était intense et m'a montré que, même si j'ai gagné, je dois continuer à me dépasser pour rester dans le coup. Découvrez les autres candidatures sur lemanoosh.com.





Nous avons effectué une petite recherche et nous sommes tombés sur des concepts très intéressants. Bien évidemment, toutes les images sont la propriété de leurs auteurs.







Un concept intéressant d'enceintes pour améliorer le rendu sonore de la console en déplacement (ou pour écouter les différentes pistes musicales du jukebox intégré dans certains jeux). C'est une proposition du français Jonathan Tordjman



Autre proposition, celle du concepteur Bilok Shankar , qui nous propose une manette ergonomique pouvant d'incliner selon les besoins du logiciels. Un travail qui nous rappelle un concept d'un Joy-Con incliné sur un projet déposé par Nintendo, la proposition de Bilok étant tout à fait différente.

Un concept de Switch minimaliste jouable à deux cependant : une proposition de Maximilian Greb



Une adorable petite Switch rétro qu'on adore ! Un travail de YAXUAN ZHANG