amiibo : une date de sortie pour Min Min, Steve et Alex en retard

Initialement prévus pour le printemps 2022, les amiibo de Steve et Alex seront disponibles plus tard dans l'année en raison de soucis logistiques et de production. pic.twitter.com/fpxTdJO4tE — Nintendo France (@NintendoFrance) February 22, 2022

La vague 2022 des amiibo Super Smash Bros. Ultimate se précise avec une bonne et une mauvaise nouvelle !La bonne nouvelle, c'est l'arrivée dès le 29 avril de l'amiibo Min Min. Le personnage de ARMS arrivera donc plus d'un an et demi après son annonce dans Super Smash Bros. Ultimate. ll fallait se montrer patient !Du côté des mauvaises nouvelles, ce sont les amiibo Minecraft Steve et Alex qui n'arriveront pas au printemps mais plus tard dans l'année 2022...Les amiibo Minecraft subissent un retard en raison de problèmes de production... la crise sanitaire n'aide peut-être pas !D'autres personnages des derniers DLC de Super Smash Bros. Ultimate arriveront d'ici la fin de l'année et en 2023 en amiibo : Sephiroth, Pyra / Mythra, Kazuya et évidemment Sora !