Mario Kart Tour s'envole pour la saison Aérienne

Toutes les 2 semaines, une nouvelle saison de Mario Kart Tour a lieu. À cette occasion, les coupes sont mises à jour pour en proposer 12 nouvelles contenant chacune 3 circuits et une épreuve bonus. De même, de nouveaux éléments, pilotes, karts ou ailes, sont ajoutés.

Cette nouvelle saison, la 64ème est nommée "Saison Aérienne" et apporte comme nouveau circuit Jardin Volant, apparut initialement dans Mario Kart : Super Circuit, l'épisode GBA. Comme le montre l'affiche de la saison, les nouveaux éléments sont : Mario (aviateur), un kart en forme d'avion nommé "Kart biplan", et l'aile associée "Biplan rouge".





En plus de ces 3 nouveau éléments, on peut aussi compter l'ajout des Karts Balai Magma et Balai étoilé, ainsi que des Ailes duveteuses et la Comptaile qui a pour particularité d'afficher la distance parcourue en vol.