Le designer de Metroid Prime : Hunters aimerait voir le jeu remasterisé

Ha la déesse... Heu, la DS ! Que de bons souvenirs avec cette petite console portable aux deux écrans dont un tactile. Mais vous souvenez vous que le premier modèle de la console, parfois surnommé DS Tank par certains était livré avec une démo de Metroid Prime : Hunters, appelée "Metroid Prime : Hunters First Hunt" servant à démontrer les capacités de la console ?

Quand on parle de Metroid, on parle souvent de la série Metroid Prime, et parfois du mal aimé à tord, Metroid : Other M. Mais on parle rarement du pourtant excellent Metroid Prime : Hunters. Ce jeu, premier spin-off de la série Metroid Prime, (oui, il y a eu Metroid Prime : Fédération Force, que tout le monde a oublié, et un Pinball aussi) a été développé non pas par Retro Studios, responsable de la série Metroid Prime, mais par Nintendo Software Technology.





Récemment, Richard Vorodi s'est exprimé sur l'époque où il a travaillé dans cette équipe en tant que designer sur ce jeu justement. Il a dévoilé quelques petits secrets comme le fait que Nintendo avait une "Bible Metroid", ce qui est une pratique courante dans le monde des séries télé par exemple.





Elle permet de lister toutes les informations importantes, et parfois secrètes sur chaque personnage. Cela permet à plusieurs scénaristes de travailler en même temps sur la série et de garder une cohérence.





Il a aussi évoqué que les noms de certains chasseurs de prime ont du être changés parce qu'ils étaient parfois des noms déposés (par une autre marque). À la question de l'utilité de faire un remake du jeu, le designer a répondu ceci :

Une partie égoïste de moi dirait que le jeu est très bien tel qu'il est. Mais le truc, c'est que ce n'est pas mon jeu, mais le jeu de tout le monde. C'est en fait très flatteur, s'il y a un public pour ce jeu, s'il y a moyen de faire revenir ce jeu dans une ère post-pandémie, ce serait formidable. Oui, ce serait formidable de revoir ces gars en full résolution et la queue de cheval se balancer (ndr : de Samus ?). Il y aurait tellement de nouveautés...Le genre FPS est monté en puissance ces dernières années plus que n'importe quel autre genre. Donc oui, je serais totalement pour !