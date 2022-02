[Eco de la semaine] Embracer s'effondre, rachats de Nacon, Focus Entertainment & Krafton, Ubisoft bientôt racheté ?

Embracer s’effondre sur le dernier trimestre

Les rachats de la semaine : Nacon, Focus Entertainment et Krafton (re)mettent la main au portefeuille

Un seul studio pour les dominer tous

“Cette transaction permettra à Nacon d'acquérir plusieurs propriétés intellectuelles clés et de bénéficier de la remarquable expertise de Daedalic Entertainment en matière d'édition et de développement de jeux. L'intégration au sein du groupe Nacon permettra au studio de renforcer son équipe de développement et sa position d'éditeur indé de premier plan. Grâce à cette acquisition stratégique, la plus importante jamais réalisée par l'entreprise, Nacon renforce sa position de leader des jeux AA et bénéficie des synergies entre les deux maisons d’édition aux profils complémentaires pour solidifier sa position de marque leader dans le domaine du jeu"

Focus Entertainment réalise aussi un autre rachat

“Après Deck13, StreumOn, Dotemu et Douze-Dixièmes, c’est avec un grand plaisir que nous accueillons un cinquième studio. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents capables de faire grandir et de soutenir les ambitions de notre société, et Leikir Studio avec à sa tête Aurélien Loos est une acquisition de choix pour atteindre cet objectif.”

Christophe Nobileau, PDG de Focus Home Interactive (maison-mère de Focus Entertainment)

Krafton rachète le sud-coréen 5minilab

"En se basant sur la façon dont 5minlab a relevé des défis audacieux et s'est développé de manière significative depuis sa fondation en 2013, Krafton pense que nous partageons les mêmes objectifs et aspirations en matière de développement de jeux. Grâce à cette acquisition, Krafton se lie à un studio indépendant avec des développeurs exceptionnels qui possèdent d'excellentes compétences techniques. Avec notre soutien, nous espérons seulement accroître la capacité de 5minlab à créer de nouveaux titres passionnants."

CH Kim, PDG de Krafton

Ubisoft racheté ? L’éditeur n’est pas opposé à la discussion

En bref cette semaine :

Le premier éditeur européen qui possède plus de 86 studios différents et leader du marché du jeu de société en Europe suite au rachat d’Asmodee , la Holding suédoise Embracer Goup, va mal... ou pas d'ailleurs.Au cours du dernier trimestre, Embracer accuse une perte nette de 247,8 millions d’euros, contre 12,1 millions d’euros de bénéfice net au même trimestre un an plus tôt. En parallèle, le chiffre d'affaires du groupe passe le milliard d’euros (1,1 milliards de chiffre d’affaires) et malgré cette baisse le groupe a toujours pour ambition de réaliser de nouveaux rachats. On parle, dans le jargon économique, de croissance externe.Le groupe indique avoir 755 millions d’euros à dépenser à cette fin et assure que ses pertes (dues à la dépense de 4,3 milliards d’euros dans le cadre des derniers rachats du groupe) étaient bien prévues par Embracer et font partie de son plan de développement sur le long terme. Par ailleurs, la direction indique qu’elle a 25 jeux AAA en en cours de développement et 216 jeux au total, dont 149 titres non annoncés.Après le rachat de Midgard (Edge of Eternity) la semaine dernière , Nacon remet la main au portefeuille et annonce cette semaine le rachat de Daedalic Entertainement, studio allemand qui travaille actuellement sur le très attenduLe montant de la transaction est estimé à 53 millions d'euros maximum (avec une variable liée aux performances du studio et surtout au lancement de Gollum) et celle-ci sera finalisée cette année. Ce rachat porte au nombre de 16 les studios appartenant à la filiale du groupe Bigben Interactive, ce qui représente plus de 600 employés au total.Si le groupe n’avait pas fait l’actu ces dernières semaines sur ce sujet, Focus Entertainement a déjà réalisé plusieurs rachats l’an dernier et est en pleine phase de croissance et d’investissement. Après Deck13, StreumOn, Dotemu et Douze-Dixièmes, c’est au tour du parisien Leikir Studio d’être racheté par Focus, une nouvelle fusion 100% française. Notons que Leikir travaille actuellement sur le jeu Metal Slug Tactics. Un jeu développé avec l’accord de SNK à qui appartient la licence et édité par… Dotemu.Le principal concurrent de Nacon pose ainsi ses cartes pour lui faire face sur le marché des AA. Même s’il convient de rappeler que Focus nourrit aussi d’autres projets plus massifs et compte sur l'appui de AAA très attendus comme A Plague Tale: Requiem et Evil West, deux jeux qui sortiront cette année pour assurer une cycle 2022-2023 serein pour la division de Focus Home Interactive.Après une transaction franco-allemande et une autre 100% française, c’est cette fois à un rapprochement "made in Korea" auquel on assiste. En effet, le studio sud-coréen Krafton, auteur de PUBG, rachète son patriote 5minilab, à qui l’on doit le très populaire Smash Legends sur mobile.Le studio a racheté intégralement les actions de 5minilab pour un montant total de 19,9 millions d’euros. Un rachat qui lui permet de devenir un acteur de plus en plus incontournable du jeu mobile, qui a récemment attaqué Google et Apple en justice. S’il est évident qu’il ne sera pas racheté par ceux qui se sont déjà mouillés cette semaine, Ubisoft s’est montré ouvert à toute proposition de rachat. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, s’est exprimé sur la question cette semaine et a affirmé que si Ubisoft pouvait conserver son indépendance sans difficulté, il étudierait néanmoins chaque offre avec le conseil d’administration et n’est pas fermé à la discussion.Une situation bien différente de celle entre 2015 et 2018 lorsque le mastodonte français Vivendi ambitionnait de racheter Ubisoft par tous les moyens alors que la direction du studio mettait tout en œuvre pour conserver son indépendance. Nul doute que les révélations faites en 2020 sur les affaires internes du groupe ont dû jouer dans la balance et expliquent ce changement de vision.Ces déclarations permettent de facto d’alimenter les rumeurs d'un rachat qui sont de plus en plus nombreuses et pointent pour la plupart un certain Microsoft, même si comme nous l’évoquions dans cette actualité et dans ce dossier dédié au rachat d’Activision-Blizzard , Microsoft aura déjà du mal à concrétiser et valider auprès des instances américaines ce rapprochement et il est évident que le groupe ne passera pas à nouveau à la caisse tant que le rachat d’ABK ne sera pas validé. Par ailleurs, dans le cadre d’un éventuel rachat d’Ubisoft, il faudrait qu’il soit validé conjointement par les gouvernements français et américains, ce qui n'est pas assuré comme on a pu le voir avec l'annulation du rapprochement entre Nvidia et ARM récemment.Selon nous, Microsoft, en dépit de tout ce que l’on peut lire et entendre ces dernières semaines, ne rachètera pas Ubisoft. Il ne faut pas espérer cela avant juin 2023 à minima (à moins que le rachat d’ABK ne soit annulé par les instances américaines). Même après cette période, il nous semble peu probable que cela se réalise avant 2024, si tant est que cela se concrétise vraiment un jour car le rachat d'ABK a eu de lourdes conséquences financières pour le géant américains (qui a puisé dans la moitié de ses réserves de cash), bien qu'il possède toutefois les ressources nécessaires pour s'offrir Ubisoft (dont la valeur estimée est de 7 à 8 milliards d'euros "seulement").- En France, Légendes Pokémon : Arceus s’impose en leader des ventes pour la troisième semaine depuis sa sortie. Il est suivi de Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition lancé cette semaine en boîte sur Switch, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars et Dying Light 2 (PS4).A écouter : l'avis de Kirbyspower sur Légendes Pokémon: Arceus dans le PNCAST - Au Japon, Légendes Pokémon : Arceus est aussi en tête des ventes pour sa troisième semaine de commercialisation avec plus de 140 000 unités vendues. Il est suivi par Mario Kart 8 Deluxe (15 515 ventes), Mario Party Superstars (14 812 ventes), Super Smash Bros. Ultimate (11 134 ventes) et Dying Light 2: Stay Human (10 305 ventes) sur PS4.- MiHoYo (Genshin Impact) a manifesté son intérêt pour le métavers et cherche à créer son propre métavers de divertissement regroupant jeux, animes et d’autres types de divertissement. Pour en savoir plus, on vous propose de lire ce dossier explicatif de la technologie et des projets en cours. - Le Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) se lève pour faire face aux NFT. Cette nouvelle forme de capitalisation que l’on explique dans ce dossier attire de plus en plus d’éditeurs et face à cet attrait, les développeurs se mobilisent et signent un long communiqué pour s’opposer aux NFT . En moyenne, 70% des développeurs présents à la Game Developper Conference étaient contre les NFT qui ne sont, selon eux, qu’un moyen de gagner de l’argent facilement pour les studios au détriment de l’expérience utilisateur.- Il y a du mouvement chez CD Projekt RED. Quelques heures après la présentation du dernier patch de Cyberpunk 2077, le Game Director de The Witcher 3 (et directeur de production de Cyberpunk) annonce la création de son propre studio indépendant : Rebel Wolves. Composé de vétérans et dirigé par plusieurs anciens membres et cadre de CD Projekt, Rebel Wolves a pour ambition de promouvoir le bien-être des salariés aux dépens du reste (quid donc du crunch intensif notamment, ce qui tranche nettement avec la gestion interne de CD Projekt qui juge ces phases de développement indispensables). Notons que pour son premier jeu, le studio va s’orienter vers le C-RPG.- Il n’y a pas que chez CD Projekt que des vétérans tentent l’aventure indépendante. Du côté d’Electronic Arts aussi, deux anciens employés ont annoncé la création du studio Arctic7 à Austin (Texas). Fondé par Igor Efremov (ancien d’EA et ex-directeur commercial chez Keywords Studios) et Alan Van Slyke (ancien de Sony et EA), Artic7 cherche à- Epic Games a révélé le nombre de comptes enregistrés sur l’Epic Games Store. Au total, il y aurait plus de 500 millions de comptes inscrits sur la plateforme depuis son lancement en 2018. L'hégémonie de Steam n'est plus est Epic se rapproche de plus en plus de son concurrent direct et ses (environ) 800 à 900 millions d'utilisateurs inscrits.