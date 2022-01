[Eco de la semaine] La Switch domine l'Europe, annulation potentielle du rachat d'Activision et résultats trimestriels Xbox et Capcom

La Switch domine encore en Europe en 2021

Et si Joe Biden annulait l’accord conclu entre Activision-Blizzard et Microsoft ?

Xbox signe une année 2021 record en partie grâce au succès des Xbox Series

Capcom réalise une année 2021 record

En bref cette semaine :

Dans son bilan de l’année 2021 du marché vidéoludique en Europe, l’institut d’étude GSP a révélé plusieurs données sur les ventes globales du marché. Il se serait ainsi vendu pas moins de 7,1 millions de consoles au cours de l’année (+20% par rapport à 2020). Naturellement, la Switch continue son hégémonie et domine une nouvelle fois le marché avec 6,1 millions d’exemplaires écoulés, malgré une baisse notable (mais logique) de 6% par rapport à l’an dernier.Cela appui de fait le succès parallèle des consoles nouvelles générations de PlayStation (765 000 PS5 vendues) et Xbox (300 000 Xbox Series X|S).Pour ce qui est des ventes de jeux, voici la liste des 20 meilleures ventes en Europe en 2021 (notez que les ventes en téléchargement ne sont pas comptabilisées sur les jeux sortis sur Switch) :1. FIFA 22 (EA)2. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)3. FIFA 21 (EA)4. Call of Duty: Vanguard (Activision-Blizzard)5. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)6. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)7. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)8. Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision-Blizzard)9. Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)10. Spider-Man: Miles Morales (Sony)11. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)12. F1 2021 (EA/Codesmasters)13. Far Cry 6 (Ubisoft)14. Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)15. Pokémon Diamant Étincelant (Nintendo)16. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)17. Resident Evil Village (Capcom)18. Battlefield 2042 (EA)19. Mario Party Superstars (Nintendo)20. Ring Fit Adventure (Nintendo)C’est l’un, si ce n’est le principal argument pour démentir les rumeurs d’un rachat d’Ubisoft : l’intervention gouvernementale, comme le gouvernement français l’avait déjà fait en 2020 lors du rachat de Carrefour par la chaîne canadienne Couche-Tard en annulant les transactions entre les deux groupes, arguant que cela mettait en péril la souveraineté alimentaire des Français.A lire aussi : Dossier - Quelles possibilités pour Activision-Blizzard suite à l'annonce de Microsoft ? Pour l’accord conclu entre Activision-Blizzard-King, les institutions américaines, dont la politique est pourtant basée sur une mécanique de société pro-capitaliste, pourraient bien intervenir dans le cadre de cette transaction entre les deux géants américains.Joe Biden s’est fendu d’un tweet suite à cette annonce pour dénoncer la domination presque oligarchique des marchés et la façon dont les entreprises se concurrencent. Sous le tweet du président américain, certains fans de Sony ont été jusqu’à réclamer du chef de l’Etat une intervention dans le processus de rachat entre les deux sociétés. Une éventualité qui n’est pas aussi délirante qu’il n’y paraît puisque les autorités compétentes avaient déjà longuement inspecté les accords conclus avec Bethesda pour le rachat du groupe ZeniMax Media.Depuis sa création, la division gaming de Microsoft ne s’est jamais aussi bien portée qu’en 2021. Avec 25 millions d’abonnés au service Xbox & PC Game Pass, un lancement record pour Forza Horizon 5 et ses 18 millions de joueurs actifs et 12 millions de consoles Xbox Series X|S vendues depuis leur lancement en 2020, soit le lancement le plus rapide d'une gamme de consoles depuis la création de Xbox, Xbox va bien, très bien même.Ces performances permettent de ce fait à Xbox d’enregistrer un revenu annuel de 14,51 millions d’euros (+17,07 %), ce qui représente 3,30 milliards d’euros de recettes. Concernant les ventes de services, Microsoft enregistre 11,23 milliards d’euros générés, notamment grâce au Game Pass.Depuis l’an dernier, Capcom enchaîne les records. Pour la période allant d'avril à décembre 2021, la tangente ne semble pas prête à s’arrêter, bien au contraire. Le chiffre d'affaires de l’éditeur nippon atteint 658 millions d’euros (+35,9% sur une année 2020 déjà record) pour un bénéfice opérationnel de 272 millions d’euros (+43,9%) et un bénéfice net de 207 millions d’euros (+52,4%).Pour clore son exercice fiscal 2021-2022, Capcom a sorti lors de son quatrième et dernier trimestre fiscal la version PC de Monster Hunter Rise, lui qui avait déjà été le moteur des chiffres historiques enregistrés entre mars et avril 2021.Entre avril et décembre, Capcom a notamment vendu 25,8 millions de jeux (dont 8 millions de MH Rise sur Switch uniquement, 5,7 millions de Resident Evil Village et 1,4 millions de MHS2: Wings of Ruins, aussi une exclusivité Switch). Notons que 72% de ces ventes se sont déroulées en téléchargement (soit 18,7 millions des 25,8 millions de ventes).- Pour la deuxième semaine consécutive, Mario Party Superstars se maintient en tête du classement des meilleures ventes en France pour la 3e semaine de l’année 2022. Il est suivi de Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure et un certain Spider-Man: Miles Morales sur PS5 qui semble avoir bien profité du succès au box-office du film Spider-Man: No Way Home.- Au Japon aussi Mario Party Superstars s’impose une seconde fois avec 20 340 ventes. Il est suivi de Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante (13 696 ventes), Super Smash Bros. Ultimate (13 347 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (13 340 ventes) et Minecraft (9 892 ventes). Côté hardware, la Switch OLED est toujours en tête (36 534 ventes), suivie par la Switch (27 609 ventes) et la PS5 (15 729 ventes).- Au Royaume-Uni, le lancement de Légendes Pokémon: Arceus semble réussi. Le dernier titre de Game Freak enregistre en effet de très bonnes ventes, devenant le 4e meilleur lancement de la série derrière Pokémon Saphir Alpha/Rubis Omega sur 3DS, Pokémon Soleil et Lune aussi sur 3DS et Pokémon Epée et Bouclier sur Switch. Le tout, loin devant le remake de la 4e génération paru en novembre dernier.- Paru cette semaine, le free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel a été téléchargé plus de 4 millions de fois, tous supports confondus. Sur Steam, le jeu a même atteint un pic de 262 333 utilisateurs connectés en simultanés, de quoi offrir un nouveau souffle à la licence et surtout à son éditeur, Konami, dont les stratégies semblent porteuses depuis le début de l’année 2022 après le lancement fructueux de la collection d'accessoires Castlevania rendus disponibles uniquement grâce aux NFT.- Alors que le groupe ABK se prépare à être racheté par Microsoft et que Blizzard annonce tout juste un projet majeur à venir prochainement, deux studios d’anciens employés de Blizzard font parler d’eux. Le premier, Frost Giant Studios (dirigé par Tim Morten et Tim Campbell, réalisateurs de Starcraft II et Warcraft III), a levé plus de 25 millions de dollars pour développer un RTS tournant sous Unreal Engine 5. Le second vient quant à lui de se former. New Tales, de son nom, regroupe des anciens développeurs et cadres de Blizzard Versailles, qui a fermé ses portes l’an dernier. A la fois éditeur et développeur, New Tales n’a pour l’heure rien communiqué sur ses ambitions futures.- En 2021, la stratégie des jeux gratuits offerts (89 sur l’année entière) chaque semaine a été payante pour Epic Games. Sa boutique, l’Epic Games Store, comptabilise plus de 194 millions d’utilisateurs inscrits (contre 160 millions en 2020) qui ont dépensé plus de 840 millions de dollars sur le total de l’année. En comparaison, plus de 765 millions de jeux auraient été obtenus gratuitement au cours de ces opérations, ce qui représente 1 901 euros d’investissements.- Et si Apple lançait sa propre console de jeux vidéo ? Après avoir lancé son service Apple Arcade en 2020, il se pourrait que le géant américain, premier des fameux GAFAM, lance sa propre console pour concurrencer Nintendo, Microsoft et Sony. Selon plusieurs rumeurs, Apple aurait à cette fin recruté plusieurs ingénieurs de Xbox pour développer sa propre console. Dans une optique de créer un écosystème vidéoludique à part entière, Apple va également commercialiser un casque VR, qui pourra être utilisé sur certains jeux du catalogue Apple Arcade.- Nintendo continue de sévir et à cette fin, la firme nippone a banni récemment plus de 1 300 vidéos de ses OST sur YouTube. La firme nippone vient en effet de supprimer plus de 1 300 vidéos du célèbre téléchargeur d’OST GilvaSunner sur YouTube . Pourtant, l’utilisateur néerlandais n’obtenait aucun bénéfice de ses activités.