Pokémon GO : Voltobre d'Hisui débarque !

Le Voltorbe de la région de Hisui débarque ! 02/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La sortie de Légendes Pokémon : Arceus s'accompagne d'une campagne de communication intensive mais Nintendo et The Pokémon Company compte aussi sur Pokémon GO pour promouvoir leur jeu Nintendo Switch.Ainsi, depuis ce week-end, Voltobre d'Hisui a fait son apparition dans Pokémon GO ! Une quête temporaire a même été disponible ce dimanche.Sur son site officiel, les développeurs de Pokémon GO précise que le Pokémon restera disponible pendant l'évènement du Nouvel An Lunaire qui commence ce mardi, jusqu'au 7 février prochain.Pokémon GO est disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android.