L'album et les cartes amiibo Animal Crossing Série 5 sont disponibles sur le My Nintendo Store

L'album et les cartes amiibo Animal Crossing Série 5 sont arrivés sur le My Nintendo Store !



Obtenez les vôtres ici : https://t.co/hUvj6U3ouO pic.twitter.com/rUXBCbksMz — Nintendo France (@NintendoFrance) February 1, 2022

En 2020, Animal Crossing : New Horizons a relancé la folie autour des cartes amiibo qui avaient accompagné la sortie du jeu Animal Crossing amiibo Festival en 2015 sur WiiU.Depuis, les cartes ont été rééditées et une nouvelle série a été annoncée : la Série 5 qui est sortie en novembre 2021. Aujourd'hui, cette cinquième série de cartes fait son arrivée sur le My Nintendo Store.En vous rendant sur cette page , vous pouvez faire l'acquisition d'un album et d'un paquet de cartes amiibo Animal Crossing Série 5 pour le prix de 8,99 €. A cela, il faudra ajouter 6,99 € de frais de port... quand même !Nous vous conseillons de rentabiliser les frais de port en profitant de cet achat pour vous faire plaisir et acquérir l'un des nombreux objets dérivés présents sur la boutique en ligne de Nintendo !Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.