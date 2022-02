Gibbon : Beyond the Trees, nouveau projet des auteurs de Old Man's Journey

Broken Rules, le développeur de Old Man's Journey, a dévoilé aujourd'hui Gibbon : Beyond the Trees comme son prochain projet. Il sera lancé sur Apple Arcade le 25 février 2022 puis sur Switch et PC Steam au cours de ce premier trimestre 2022. Le titre ne devrait être disponible que sous format dématérialisé.

Le synopsis est dépaysant : vous allez vous immerger dans la vie d'un singe gibbon perdu, qui va devoir se lancer dans un dangereux voyage vers des terres inconnues de lui. Un périple qui met en avant l'activité prédatrice humaine, la déforestation et l'extension des grandes villes. Même si le jeu va vous délecter en vous proposant de ressentir l'effet grisant de sauter de branche en branche afin de parcourir tous les obstacles à grande vitesse, en effectuant divers sauts périlleux spectaculaires, il n'empêche que la thématique reste cruellement d'actualité, avec des enjeux environnementaux réels comme le braconnage, le changement climatique qui menacent la vie réelle des gibbons.





Tous les décors sont créés à la main, donnant un rendu 2D à l'ensemble très agréable. Vous pourrez opter entre une aventure d'une heure en mode histoire, ou prendre votre temps librement pour traverser une jungle générée de manière procédurale.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l'Asie du Sud-Est au monde trépidant des humains.

Nous attendons désormais l'annonce précise de la date de sortie de Gibbon : Beyond the Trees. En attendant, voici la bande-annonce :





Gibbon: Beyond the Trees Announcement Trailer 02/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





