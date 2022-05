Test de Gibbon : Beyond The Trees, sauvez les arbres !

L’espèce menacée

Gibbon: Beyond the Trees - Launch Trailer - Nintendo Switch 13/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 16/05/2022





Haute voltige

Au démarrage, après un premier temps de chargement, une cinématique nous installe le contexte du récit que nous allons vivre. On y découvre ce qui semble être une famille de Gibbon avec deux adultes, un jaune, un rose et un bébé bleu. Ils communiquent entre eux avec leur chant caractéristique dans une sublime forêt tropicale qui époustoufle par sa grandeur. On incarne Pink, le Gibbon rose et on se lance dans le déplacement propre à l’espèce : la brachiation (déplacement de branche en branche par balancement). On salue d’ailleurs le studio qui, dans un souci de réalisme, s’est rapproché d’experts locaux pour son scénario.C’est au travers d’une histoire d’une heure que nous découvrons toutes les menaces qui planent sur la faune en voie de disparition. Nous traversons la forêt tropicale d’Asie du sud-est par brachiation et le paysage évolue au fil des zones. On voit peu à peu le cadre idyllique s’altérer avec la présence de marquages sur les arbres à détruire, de bulldozer et de feux de forêts.On est touché par cette vision qui promet un destin sombre aux espèces alors dépourvues de leur habitation. On est sensibilisé et cela soulève la question de la responsabilité humaine. Le tout se déroule sur dix chapitres qui s’enchaînent comme une seule et même partie.Une fois le mode histoire terminé, on peut choisir parmi les chapitres pour les refaire. On a également un nouveau mode de jeu qui apparaît : libération. Dans celui-ci, on incarne alors un autre Gibbon et on parcourt les mêmes forêts, générées de manière procédurale. On doit y trouver divers animaux sauvages en voie de disparition, mis en cage par les humains et les délivrer. Sur le principe, ce mode de jeu rallonge la durée de vie, mais à moins d’avoir une âme de complétiste, le manque de renouvellement peut finir par lasser.Le premier chapitre sert de tutoriel. Avec L, le Gibbon court et lorsque l’on relâche le bouton, il saute. Parfait pour donner une impulsion et aller s’accrocher à une branche avec R. On s’approprie rapidement les mécaniques de déplacement et quelques fonctionnalités s’ajoutent progressivement : on peut glisser en maintenant L sur une pente et faire un backflip en appuyant sur la flèche directionnelle gauche. Chaque action possède des boutons alternatifs et libre au joueur de choisir la combinaison de touches qui lui convient le mieux. Nous avons préféré courir avec B, nous accrocher avec A et faire le backflip avec X. On prend plaisir à s’accrocher aux branches, à virevolter dans les airs. On peut se faire aider par un autre Gibbon pour avoir une impulsion et être projeté sur une plus longue distance. Un bon timing permet de prendre de la vitesse. Faire des combos booste également la course pour aller encore plus loin et encore plus vite.Certains moments s’avèrent moins aisés que d’autres. Il faut passer par-dessus des feux de forêt ou bien encore fuir des braconniers. Si l’on finit par manquer une branche qui survole un danger, on ne meurt pas vraiment. On revient au début de la zone sans réelle punition. L’avancé automatique du Gibbon nous force à anticiper les points d'accroche à venir en gardant un œil sur les obstacles que l’on va croiser.