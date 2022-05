Test d’Eiyuden Chronicles : Rising, l’avant goût d’une nouvelle franchise

Yo CJ my man !

Tu veux un tampon ?

Une réalisation à la hauteur du budget

Le protagoniste principal de cette histoire se nomme CJ. Oui, les chanceux ayant pu jouer à GTA San Andreas se regarderont en faisant : HEIN ? Ils ont fait un crossover entre Suikoden et GTA ??? Mais trêve de plaisanterie pour les personnes qui n’auraient pas la référence. Vous incarnez CJ ou JB en version originale, qui est une jeune femme de seize ans en quête d’un trésor.Mais quel trésor ? N’importe on vous dira, tant qu’il s’agit d’un trésor. Elle vient d’une tribu qui a pour coutume de mettre à la porte tous les jeunes dès leurs quinze ans afin qu’ils aillent dénicher un trésor ayant plus de valeur que celui trouvé par leurs parents au même âge. C’est ainsi qu’elle va se retrouver aux alentours du petit village de New Nevaeth.Cette bourgade est connue pour les ruines à proximité qui recèleraient de trésors. Ayant bien entendu eu vent de cette information, elle se précipite pour accomplir sa mission. Seulement les choses ne seront pas aussi simples que cela.A peine arrivée, CJ apprend qu’il faut payer une somme exorbitante pour obtenir un passe droit l'autorisant à fouiller les ruines. La maire suppléante lui suggère alors de filer un coup de main à tous les habitants du village. En échange, ils tamponnent une espèce de carte fidélité. C’est de là que part votre aventure. En les aidant, la maire suppléante s’engage à vous procurer une licence d’exploitation sans vous faire payer le prix fort.C’est le début des multiples quêtes annexes qui vous attendent. Elles sont indénombrables tellement il y en a. Elles mènent bien souvent à des finances et de l’expérience mais parfois elles permettent d’améliorer le village. En cela, le titre est très bien réalisé. Il y a un forgeron qui souhaite s’installer en ville mais il lui manque les ressources pour construire son atelier. Pas de souci, CJ est là, prête à accomplir la mission. C’est ainsi pour tous les artisans et c’est le même système pour améliorer leurs échoppes.En prime de tamponner votre carte, oui les tampons ont leur importance, on y viendra, certains commerces sont indispensables pour débloquer des capacités secondaires à vos personnages. CJ peut peut réaliser des doubles sauts et faire des esquives grâce à ces améliorations par exemple.Et les tampons dans tout ça ? Une fois votre carte complétée, cela débloque principalement votre synergie avec vos compagnons. Comme vous avez pu l’apercevoir dans les trailers, CJ est rejoint par deux autres combattants, Garoo, le guerrier bestiale kangourou et Isha, la maire suppléante qui s’avère être une magicienne de talent. C’est la coopération entre les trois qui s’améliore en collectant les tampons.L’idée est très intéressante et ce n’est pas la première fois qu’elle est exploitée dans l’industrie. Chaque personnage se voit attribuer une touche pour ses actions. CJ attaque avec le Y, Garoo avec X et Isha avec le A. En variant les boutons en question, vous switcher de personnages, et en le faisant au bon moment les attaques s’enchaînent avec le temps qui se fige un instant. Les tampons servent à cela. Plus vous en avez, plus il est possible d’enchaîner des combos.Heureusement qu’il y a ce système qui vient dynamiser l’action car au départ elle est très molle, surtout que l’animation est très basique et robotique. Le début n’est pas très engageant et il faut jouer plusieurs heures avant de débloquer le second personnage. Même si la direction artistique est très réussie avec des décors colorés et très détaillés, l’action 2D n’est pas très spectaculaire sans les combos.Pourtant le titre a son charme avec cette mise en scène horizontale old school, il ressemble beaucoup plus à un action RPG plutôt qu’un Metroidvania comme la presse a pu le qualifier. L’exploration n’est pas du tout tentaculaire. C’est plus une progression en forme d’étoile avec comme axe central New Nevaeth. On part de là et on y revient en permanence. Il y a aussi quelques phases de plateforme mais rien de bien difficile. Il s’agit juste d’un agencement pour donner de la verticalité à l’aventure. Le terme Metroidvania n’est certainement pas le plus approprié pour le résumer.