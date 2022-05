Cotton Fantasy, le retour en grande forme de la sorcière gourmande

Cotton Fantasy renoue durant quelques phases avec la représentation 3D à la Space Harrier. Votre personnage est vue de derrière et à la manière d’un Tea Time, doit récupérer le maximum de lanternes de 500 points, en veillant à attraper en particulier les lanternes noires rapportant 5000 points et surtout la lanterne d’or à 50 000 points. Le récapitulatif du score obtenu vous présente une joli accumulation de vos prises.

On reste néanmoins déçu de voir que ce mode n’est employé que pour ce Tea Time particulier. Il ne sera pas utilisé pour des modes de combats qui auraient pu être spectaculaires. On ne pourra donc pas juger si les développeurs auraient pu proposer des phases d’action 3D enfin lisibles et précises au niveau des tirs. Une occasion manquée qu’on espère voir corriger dans un prochain opus.

Autre regret, et c’est une vrai déception quand on regarde les possibilités du jeu, pas de mode deux joueurs. On s’est demandé si en débloquant différents modes on allait finir par le trouver, alléché par l’affichage d’un player 1 au-dessus de notre personnage, mais non. Un shoot, aussi bon soit-il, n’est pas complet sans un mode multijoueur local. Cotton Fantasy rate donc le coche pour devenir un hit absolu.

Techniquement, c’est un portage Switch grandiose

On reste toujours prudent concernant les shoot’em up sur Switch, surtout avant la sortie officielle du jeu et les classiques patch day-one. Cotton Fantasy est remarquablement bien portée sur la console de Nintendo et reste en permanence fluide, quelque soit l’intensité de l’action. Aucune baisse de framerate n’a été notée en cours de partie, et hormis un léger doute concernant la zone de sécurité au coin gauche pour les premiers boss, le jeu semble exempt du moindre bug. Cela fait plaisir ! Que ce soit avec les Joy-Con ou avec la manette pro, jouer à Cotton Fantasy est un véritable plaisir. Notre Switch d’origine (la V1 du 3 mars 2017) n’a pas connu le moindre problème de chauffe et de surventilation malgré les températures estivales, ce qui est un indice que les ressources matérielles sont bien gérées.

Bonne ambiance musicale Si aucune musique ne se montre vraiment mémorable, l’ambiance sonore est de qualité et ponctue parfaitement l’action. Bon, parfois certaines sont un peu décalées et nous ont fait sourire. Sans être une totale réussite, cela reste d’un très bon niveau. Cotton Fantasy est édité par ININ Games et est disponible sur notre console Switch à compter du 20 mai 2022. Nous remercions le service de presse pour nous avoir fait parvenir un code afin de tester ce très bon jeu. Cotton Fantasy - Official Announcement Trailer 18/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Même si vous n'êtes pas totalement seul, en particulier avec Cotton qui peut accumuler des petites fées pour combattre avec elle, ou pour le personnage final à débloquer qui use son sceptre comme canon supplémentaire pour attaquer en avant et mieux vous protéger, on ressent tout de même un sérieux manque à ce niveau.