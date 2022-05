Test de MotoGP 22 : Incontournable !

MotoGP 22 [Switch/PS4/PS5/XOne/XSX/PC] Launch Trailer 17/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un tutoriel à votre écoute...

Un mode Carrière Solide et consistant mais sans surprise.

Une jouabilité au top niveau de ce que la Switch peut proposer.

Un mode de jeu inédit, et une idée de Génie.

Avant toute chose, il convient évidemment pour tout nouveau venu de repréciser les choses : MotoGP 22 est un jeu de course de type simulation, ce qui signifie que sa prise en main n’est pas enfantine : on cherche ici à reproduire le vrai comportement d’une machine de course et de toutes les contraintes physiques qui lui sont imposées. Cela veut dire que vous ne pourrez pas vous élancer à fond et ne jamais freiner en espérant faire un superbe dérapage contrôlé une fois arrivé au virage ou encore tapoter le mur qui va vous « aider » à tourner. Ici, la moindre erreur se paie cash et se traduit par une chute. Le jeu se situe à l’opposé du style Arcade : il faut simplement le savoir dès le début sous peine d’être franchement frustré.Maintenant que vous êtes prévenus, il y a quand même une très bonne nouvelle : MotoGP 22 n’est pas si compliqué à prendre en main, et cela s’explique de deux façons : d’une part, le jeu n’est jamais caricatural dans ses réactions et n’est donc pas (trop) punitif. Surtout, MotoGP 22 vous propose dès le lancement du jeu un tutoriel d’excellente qualité. C’est assez rare pour être souligné et même salué ! Ici, les différentes prises en main proposées (jamais imposées) vont vous permettre à la fois de découvrir la physique de jeu et ses particularités, mais pas seulement : pendant que vous pilotez, le jeu analyse votre conduite et vous propose à l’issue des différentes étapes des aides à la conduite adaptées à votre style de pilotage. C’est très intelligent et plutôt pertinent !Evidemment, libre à vous d’accepter ces suggestions ou non, et surtout de modifier ces paramètres à l’envie par la suite. Ne vous y trompez pas, sur un jeu de ce type aussi exigeant, avoir un tutoriel de qualité est un véritable plus à ne pas négliger. Si vous en redemandez, la Moto GP Academy peut vous aider à vous perfectionner sur chaque portion de chaque circuit ! Une fois le jeu bien en main, vous pourrez donc entrer sereinement dans le vif du sujet.Le vif du sujet, c’est évidemment le traditionnel mode Carrière… Qui n’a pas vraiment évolué depuis MotoGP 21. Ce n’est pas une critique pour autant, puisque celui-ci est vraiment très complet et plutôt bien conçu : après avoir personnalisé votre pilote, vous allez pouvoir intégrer une écurie qui vous propose un contrat plus ou moins contraignant et ambitieux. Vous allez devoir mener votre saison comme un vrai pilote : essais, développements du moteur ou de la moto, gestion du personnel technique et de votre planning semaine après semaine… Et évidemment week-ends de course. Le tout est complet et suit fidèlement la saison 2022. Si ce mode de jeu est réussi et de qualité, les habitués de MotoGP n’y verront qu’une mise à jour pas forcément très excitante. Pour les nouveaux-venus en revanche, vous aurez là de longues et bonnes heures de jeu.Sur la piste, les habitués ne seront pas non plus dépaysés, tandis que si c’est votre premier MotoGP sur Switch, vous devriez être agréablement surpris. Evidemment, le jeu souffre visuellement face aux versions concurrentes tournant sur des machines bien plus puissantes, on connaît le refrain. Mais force est de constater que MotoGP 22 s’en sort graphiquement avec les honneurs : le jeu est plutôt agréable à l’œil dans l’ensemble, fluide et les sensations de vitesse sont là. Les sons sont également de grande qualité, surtout pour les moteurs. Alors bien sûr, il y a de l’aliasing et les décors sont un peu vides… De même, les ombres portées sont perfectibles et certaines motos concurrentes semblent parfois mal « posées » sur la piste. Mais une fois en jeu, on ne le voit quasiment plus, et le rendu global nous a quand même semblé de meilleure qualité que chez ses concurrents, y compris en mode docké où l’on ne souffre pas de cette sensation d’avoir une version au rabais.Manette en main, le résultat est également très convaincant avec un ressenti global très fidèle aux réactions qu’on peut attendre d’une moto. Le joueur n’est jamais pris en défaut, et si le jeu nous punit, c’est qu’on l’a mérité ! Evidemment, jouer à la manette Pro sera plus agréable qu’avec les petits sticks des Joy-Con, mais il n’y a rien de rédhibitoire d’autant plus que les deux souffrent cruellement du manque de progressivité des gâchettes.Pour vous aider à évoluer en douceur dans votre pilotage, le jeu propose également une multitude d’aides et d’assistances activables ou non et paramétrables. C’est franchement bien géré et bienvenu. On notera par exemple les traditionnelles trajectoires idéales, mais qui peuvent être modifiées pour devenir de simples repères (entrée de virage, point de corde et sortie) plus légers visuellement à l’écran mais bien utiles. La gestion des freins est également finement réglable, de même que toutes les aides à la conduites (anti-patinage, frein moteur etc.) ajustables en temps réel au guidon sur la piste.Enfin, votre gestion des pneus sera primordiale sur les courses longues, réalisme oblige. Le jeu pousse le vice jusqu’à prendre en compte de la gomme laissée sur la piste par les motos pour faire évoluer les conditions d’adhérence en cours de week-end ou même de séance de qualif ! Tout cela est excellent, mais va peut-être même un peu trop loin pour notre Switch qui peine à nous retranscrire fidèlement tous ces paramètres… La faute à des graphismes moins fins qu’ailleurs, un framerate moins élevé mais surtout des manettes pas assez progressives.Dès lors, on salue évidemment tous ces paramètres particulièrement pointilleux, mais il est probable que beaucoup de joueurs cherchent simplement un bon compromis de réglages pour eux et n’en dévient plus beaucoup par la suite. Peu importe, ce sera au choix de chacun ! Ce qu’on retiendra surtout, c’est qu’au guidon, le plaisir est bien là et ce MotoGP 22, dans la droite lignée de son prédécesseur, offre une sacrée homogénéité et de belles qualités.Malgré tout, les habitués restent jusqu’ici sur leur faim, le jeu ne proposant qu’une mise à jour certes réussie de MotoGP 21. Sauf que c’est maintenant que cela devient le plus intéressant !Au lieu d’aller vous enfermer dans le mode Carrière, allez plutôt faire un tour du côté de ce nouveau mode de jeu… Un peu plus à droite dans le menu, intitulé : Nine Season 2009.Et là, posez-vous tranquillement dans votre canapé et commencez à regarder cet excellent documentaire sur la légendaire saison 2009 et ses 4 pilotes entrés dans l’Histoire. Que vous soyez novice ou passionné, vous serez forcément captivés par le documentaire, en français s’il-vous-plaît ! Il vous replonge dans cette saison absolument dingue et mythique. Le documentaire est réalisé avec de vraies images d’archive, et va vous raconter épisode après épisode le déroulement de cette saison pas comme les autres.Tout va bien jusqu’ici, on se croirait dans un « Drive to Survive » sur Netflix… Sauf que d’un coup, en plein récit, la transition entre images d’archives et le jeu vidéo s’opère en toute transparence : vous allez devoir prendre votre manette pour revivre sur la piste les évènements marquants de cette saison 2009 dans les mêmes conditions qu’à l’époque. Fascinant ! Autant vous le dire tout de suite, la mayonnaise prend immédiatement et rend ce mode de jeu terriblement plus passionnant que les autres, avec une charge émotionnelle certaine. Et le tout sans échauffement : le jeu vous plonge directement au cœur de l’action, comme par exemple dans les dix derniers tours d’une course.C’est tellement réussi qu’on se demande pourquoi cela n’a pas été fait avant, et surtout on en redemande ! Car aussi bon soit-il, le mode Carrière paraît un peu terne après cela. Attention, le challenge est relevé et avancer dans ce mode va quand même vous demander d’avoir le jeu bien en main ! Mais la motivation reste intacte car la dimension historique prend le dessus.