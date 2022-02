Swords & Bones: ce nouveau platformer indé aux notes rétro arrive!

Swords & Bones | Announcement Trailer | Nintendo Switch | Retro Platformer 02/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous annonçait l’arrivée de Syndrome sur Switch en début d’année. Cette fois, c’est avec l’édition du jeu Swords & Bones, déjà sorti sur Steam en 2021, que RedDeerGames revient.Vous serez transportés dans un monde qui connaît une invasion de démons tous les 500 ans. Seul vous serez capable de mettre fin à cette terrible boucle en incarnant le héros. Combattez des monstres, évitez les pièges et collectez des bonus et trophées.La direction artistique se base des graphismes 16-bit de l’époque. Sur le site de l’éditeur, on peut même lire “le pixel art sombre et beau vous garantira de frissonner jusqu’à la moelle”. Le style rétro est poussé jusque dans la bande son. En effet, c’est sur fond de musiques en chiptune que vous évoluerez dans l’atmosphère lugubre et inhospitalière des biomes.Voici les caractéristiques que l’on peut découvrir sur le site officiel:- Plus de 50 niveaux plein d’action- Un graphisme 16-bit- Des bonus à collecter- Des boss cool à vaincre- Une atmosphère avec la musique chiptune- Deux fins possibles à découvrirA ce jour, aucune date n’est communiquée, mais cette sortie devrait arriver “bientôt” comme l’annonce l’éditeur sur son compte Twitter. Alors si vous êtes nostalgiques des jeux de votre enfance et amateurs de pixel art, Swords & Bones saura vous satisfaire!