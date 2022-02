La liste des DLC de Mario Golf: Super Rush ne cesse de s'étoffer

Comme évoqué dans un précédent article , on a vu arriver de nombreux ajouts ces derniers mois sur le green. L’hommage à NES Open Tournament continue avec l’arrivée de la salopette rayée de Luigi. Également apparue pour la première fois en 1992, cette tenue ravive de vieux souvenirs.Pour la débloquer, la règle reste la même. Il suffira de participer à des matchs classés et d’obtenir le rang A- ou plus.Grâce à ces contenus additionnels, Nintendo et Camelot Software Planning arrivent à maintenir l’intérêt des joueurs pour le jeu et à engager les plus complétistes d'entre eux, qui collectionnent les DLC.Quel sera le prochain ajout selon vous ?