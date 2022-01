Quand LEGO rencontre Zelda : un fan recrée la carte de Zelda NES en Lego

Zelda Map Made of 25,000 Lego Bricks 31/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

« Zelda sur NES est particulièrement nostalgique pour moi, c’était le début des jeux en monde ouvert pour moi. Le développeur dépose le joueur quelque part et on décide où on veut aller et ce qu’on a envie de faire, c’est le meilleur type de jeu »

C’est sur sa chaîne YouTube que ce fan de la première heure nous partage la vidéo de son exploit. Un plan titanesque dans lequel il s’est lancé car il avait envie de s’investir dans un projet qui prenne du temps mais surtout qui ait une signification particulière pour lui.Il explique que The Legend Of Zelda sur NES est son tout premier jeu et qu’il en a des souvenirs impérissables.Une reconstitution qui a nécessité un long travail de réflexion pour recréer les volumes. Du niveau de l’eau à la hauteur variable des arbres, un sens du détail qui a permis de créer de la profondeur et du relief. Un résultat de 0.76m sur 2,15m, comptant 25 000 LEGO, 493 ennemis, 2779 arbres, que Ian est fier d’afficher sur le grand mur vide de sa maison qui a été à l’origine du projet.Pour le moment, Ian n'a pas prévu de se lancer dans d'autres projets similaires.